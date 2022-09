Cohep pide a Finanzas tomar acciones en bloqueo de compra de medicamentos al IHSS

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) solicitó a la Secretaría de Finanzas que tome acciones en el bloqueo al Instituto Hondureño al Seguro Social (IHSS) en el sistema de compra de medicamentos.

El asesor legal del Cohep, Gustavo Solórzano, pidió a la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, que tome las acciones correspondientes y corrija esta situación.

“Se está realizando un cobro indebido al Instituto del 15 % de impuesto sobre ventas sobre unas compras que se realizaron en 2021 y 2022”, dijo Solórzano.

Expuso que el IHSS afronta una problemática por el bloqueo de acceso a la Plataforma Administradora de Módulos de Exoneraciones de Honduras (PAMEH).

Añadió que la Dirección General de Control Franquicias Aduaneras, una dependencia de la Secretaría de Finanzas, los ha bloqueado de realizar compras a los proveedores.

“El Seguro Social no puede realizar ningún tipo de compras a sus proveedores, poniendo en riesgo la salud y vida de los derechohabientes, derivado que no podemos adquirir medicamentos, contratar servicios, no podemos hacer los pagos a los proveedores”, advirtió.

El asesor legal aseguró que el Seguro Social está exento de pago de cualquier tipo de impuesto conforme al artículo 94 de su reglamento.

Reconoció que el IHSS ha incumplido en algunas liquidaciones en la plataforma PAMEH, pero que no implica en bloquear el acceso a compra de medicamentos y ponga en riesgo la salud de los derechohabientes. AG