Cohep considera inadecuado llamado a CNDS, porque no tiene nada que ver con Ley Tributaria

Tegucigalpa – El asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Gustavo Solorzano afirmó este miércoles que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), convocado en las últimas horas por la presidenta Xiomara Castro para abordar la resistencia tributaria, no tiene nada que ver con la propuesta de ley.

“Es necesario escuchar a todos los sectores, poderlos sentar en una misma mesa para tratar esos temas y no estarlos viendo de manera separada, si eso se hace, de la manera que llegue al Congreso Nacional, todos los sectores van a respetar el contenido del mismo. Pero no consideramos apropiado hacer un llamado al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que no tienen absolutamente nada que ver con este tema”, expresó Solorzano.

El asesor legal de Cohep también señaló que no consideran apropiados, algunos mensajes que se mandan algunos diputados del Congreso Nacional, incluyendo miembros de la junta directiva, señalando que hay que irse a los bajos del Congreso Nacional para poder apoyar a la población.

“Ojala que así fueran con todos los temas, porque hemos escuchado presiones cuando hay temas importantes que hacen todo lo contrario, más bien les cierran las puertas a las personas en el Congreso Nacional”, señaló. VC