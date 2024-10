COAH señala incongruencias al aprobar licencia para construir “Alcatraz” en el Caribe hondureño

Tegucigalpa – La Coalición Ambiental de Honduras (COAH) considera que la aprobación de la Licencia Ambiental de la construcción del “Centro Penitenciario de Máxima Seguridad en las Islas del Cisne” en el mar caribe de Honduras, pone en ridículo el Estado de Honduras ante la comunidad internacional.

– La decisión la toma una nación que ostenta la presidencia de la Coalición de las naciones con bosques tropicales con una representación de 52 países miembros y es firmante del Convenio de Diversidad Biológica, cuestionan.

La coalición integrada por profesionales de diferentes ramas recuerda que Honduras por medio del Poder Ejecutivo ha declarado un estado en emergencia ambiental, el pasado 23 de mayo en el departamento de Gracias a Dios, en donde se supone que implica la conservación de los recursos naturales del país.

Asimismo, refiere a que Honduras en la actualidad ostenta el cargo de la presidencia de la Coalición de las naciones con bosques tropicales con una representación de 52 países miembros y es firmante del Convenio de Diversidad Biológica, a través del cual el país adquiere compromisos para realizar una serie de acciones en el orden político, técnico y económico orientado a la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales.

En tal sentido, la COAH señala incongruencias al visto bueno para construir una cárcel en cuando además de las anteriores, la presidenta Xiomara Castro en su discurso en la COP 28 en Dubái, el pasado 28 de noviembre del 2023 manifestó que su gobierno está protegiendo los bosques tropicales.

Para esa coalición, la Secretaría de Recursos Naturales ha violentado el debido proceso de seguimiento y aprobación del proyecto en mención debido a varias consideraciones.

Entre estas destaca que no fue presentado el diseño estructural del proyecto para la cárcel en la isla caribeña, no fue aprobado en cabildo abierto en la municipalidad respectiva, no han presentado el acta con firmas de los participantes en el punto de acta de la municipalidad y que los estudios técnicos elaborados por el personal técnico in situ no fueron del conocimiento público.

Llamado a comunidad nacional e internacional

En tal sentido, “solicitamos a los organismos internacionales la suspensión de los acuerdos de cooperación financiera ofrecidos al gobierno de la presidenta Xiomara Castro por la comunidad internacional debido al doble discurso incongruente en donde mediante su accionar se ha burlado de la buena intención de la cooperación internacional en materia de protección del ambiente”, cita el pronunciamiento.

En tanto pide a las empresas nacionales e internacionales interesadas en participar en la licitación publicada por el Instituto Nacional Penitenciario abstenerse a participar en este proceso debido a la violación del estado de derecho al violar los procesos y leyes suscritos por el Estado. VC