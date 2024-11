CMH continúa asambleas, se unen químicos, microbiólogos y odontólogos

Tegucigalpa-El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, expresó su descontento con el estado de las negociaciones con la Secretaría de Salud (Sesal), que se encuentran en punto muerto.

-CMH denuncia estancamiento en negociaciones con Salud

Según Santos, desde enero han firmado cuatro actas con Sesal, pero ninguna ha sido cumplida. «Nuestros abogados tienen casos contra las demandas del Estado por despidos injustos y hay problemas para que se cumplan algunas plazas de médicos que trabajaron en primera línea durante la pandemia», señaló.

Santos explicó que la falta de cumplimiento de las actas anteriores les ha llevado a no entrar en una quinta negociación. Además, criticó la actitud de la ministra de Salud, quien, según él, atacó de manera «inhumana» a los médicos. «Las enfermeras estuvieron en huelga y no hubo amenazas ni descalificaciones. Sin embargo, ayer la ministra atacó de manera desproporcionada, lo cual considero un ejercicio de violencia», afirmó.

Santos también criticó la actitud de la ministra, comparándola con un «sheriff del viejo oeste». «Hace dos semanas no dijeron que la huelga de las enfermeras era ilegal o inconstitucional. No entendemos por qué hay tal virulencia contra unos gremios y no contra otros», añadió.

El presidente del CMH subrayó que estas protestas no son personales contra la ministra, sino una lucha laboral y gremial. «Más colegios profesionales se han unido a esta protesta, como el Colegio de Químicos Farmacéuticos, los microbiólogos. Estamos unidos en esta lucha porque es un derecho por el que debemos luchar», aseguró Santos.

Remarcó que se puede llegar a acuerdos dialogando, al tiempo que también tienen denuncias de varios medicos que su sueldo viene recortado y nadie da explicación y por órdenes superiores se les niega el voucher, lo que se supone que es que retienen parte de su sueldo para una cuota partidaria que es lo que pasaba antes y ese dinero no lo han devuelto.

A pesar de la situación, Santos afirmó que no abandonarán las emergencias, en el caso del Hospital Mario Mendoza, explicó que ahí se enfrentan conflictos internos debido a la falta de medicamentos e insumos. «El problema del Mario Mendoza es un conflicto mantenido por el sindicato local debido a la falta de materiales», explicó.

El presidente del CMH espera que la ministra recapacite y se dé cuenta de que es posible llegar a un acuerdo dialogando. «Después de una noche de descanso y alguna conversación consigo misma, espero que la ministra se dé cuenta de que podemos alcanzar un acuerdo mediante el diálogo», concluyó Santos. LB