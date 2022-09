CMH aboga por cumplir con el 12% del Presupuesto General para el sistema sanitario público

Tegucigalpa – La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Elga Codina clamó este domingo porque su cumpla con el 12 % del Presupuesto General para el campo de la salud y no el 3 % como ocurre en la actualidad.

– Se estima que 10 mil médicos generales están desempleados en el país.

Recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda que el 12 % del Presupuesto General de la República sea destinado a la salud, pero en Honduras apenas se invierte un 3 %.

Dijo que el porcentaje de médicos en Honduras en muy inferior a los que tienen los países de la región.

Remarcó que en la mayoría de los países el porcentaje de médicos generales empleados es superior a lo que ocurre en Honduras.

“Los médicos generales atienden la mayoría de las enfermedades y no se necesita muchos especialistas o subespecialistas, y con esto no digo que no sean necesarios, sí se necesitan, pero en el país así está la proporción, arriba del 80 % son generales y entre el 18 y 20 % son especialistas, pero el problema es la no contratación de estos”, expresó.

Codina citó que los estándares internacionales señalan que debe haber 23 médicos por cada 1,000 habitantes, es decir que existe un déficit de un 40 % del recurso humano en el sistema público.

Expresó que este mes de septiembre que es cuando se preparan los presupuestos para el siguiente año, es oportuno recordar que muchos médicos se ganaron el derecho a ser contratados y no se les ha cumplido por falta de recursos.

“Recocemos que este año se contrataron 8 mil 500 personal de Salud, entre ellos 2 mil 500 médicos, ese crecimiento era necesario desde hace tiempo, pero demandamos la construcción de un nuevo hospital, así como el uso de los llamados hospitales móviles que se compraron para la pandemia”, externó.

La galena también expresó su frustración por el desabastecimiento de medicamentos en el sistema sanitario público, lo que repercute en la salud de los hondureños.

Concluyó asegurando que “esperamos que los encargados de la salud realicen las gestiones administrativas a tiempo, que pidan los presupuestos necesarios y que se eliminen los obstáculos administrativos que muchas veces entorpecen la prestación de servicios sanitarios”. JS