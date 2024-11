Cierran cuenta en GoFundMe para recaudar fondos para expresidente Hernández

Tegucigalpa – La cuenta que fue creada en GoFundMe con el objetivo de recaudar fondos para pagar la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por narcotráfico en Estados Unidos, fue suspendida en las últimas horas.

Así lo informó la propia esposa del exgobernante, Ana García, quien lo atribuyó a una campaña de odio orquestada por los que le desean lo peor a Hernández.

“¡La campaña de odio no para! @JuanOrlandoH sigue siendo perseguido por las acciones que impulsó en contra de la criminalidad organizada y a favor de las familias hondureñas”, escribió Ana García en un primer mensaje de X.

Acentuó que “es un día muy triste para nuestra familia, pero también nos sentimos indignados… Aquellos que no quieren que la verdad se sepa hicieron una campaña para detener la recaudación de fondos a través de la página Go Fund Me para pagar la defensa de @JuanOrlandoH”, señaló.

Mencionó que todos tenemos derecho a la defensa, es un derecho humano.

Finalmente, expresó que “agradezco a todos los que nos apoyaron y a quienes nos siguen apoyando. ¡No nos detendrán, la verdad saldrá a la luz!”.

El pasado fin de semana se informó la apertura de la cuenta a favor del expresidente hondureño y hasta este miércoles ya se contabilizaban casi 30 mil dólares recaudados. JS