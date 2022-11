China se prepara para invadir a Taiwán para antes del año 2027, mientras trata de descifrar cuál sería la reacción de EEUU

Por Alberto García Marrder- Análisis especial para “Proceso Digital”.

Estados Unido lo tiene muy en claro: el principal desafio geopolítico que tiene en el futuro inmediato no es Rusia por el conflicto de Ucrania. Es China por su próxima invasión a Taiwán, que sus servicios de inteligencia sospechan para antes del 2027.

Pero más alarmante aún son las declaraciones del Almirante Michael Gilday, jefe de operaciones de la Armada de Estados Unidos, que señala qué bajo el gobierno de Xi Jinping, China podría estar listo para invadir Taiwán, “tan pronto este año” (“as soon as this year”). Y apenas quedan unos dos meses para terminar este año.

Y el Secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken, coincide con esos pronósticos cuando reconoce que China, bajo el liderazgo de Xi, está apresurando el objetivo de recuperar Taiwán.

Un avión caza F-16 de la Fuerza Aérea de Taiwán intercepta un bombardero chino H-6 cerca de la isla. (Foto del Departamento de Defensa de la República de China).

“Hemos visto ahora un cambio en lo que respecta a China con Taiwán, incluyendo una decisión fundamental de que Pekín ya no acepta mas el “status quo” y que están determinados a la reunificación en un tiempo más rápido”, según Blinken.

¿Qué está pasando realmente qué en vez de hablar de Ucrania, lo estamos haciendo por Taiwán, y con muchos nervios?

1.- En el reciente Congreso del Partido Comunista de China se ha coronado a Xi Jinping como presidente por otros cinco años más, por tercera vez. Nunca antes desde Mao Zedong (1893-1976) un líder chino ha logrado tanto poder. Y ha prometido la reunificación de China, es decir incorporar a Taiwán. Y estas son sus palabras: “Si no es posible por métodos pacíficos, se usarían otros”. En pocas palabras, invadir a la isla por la fuerza.



Lo que sería una invasión china a la cercana isla de Taiwan. Cerca de 50 navíos y mas de 50,000 soldados. Foto incorporada del presidente chino, Xi Jinping. (Fotomontaje de Dot-Com-News).

2.- China lleva casi siete décadas amenazado con invadir Taiwán y se ha conformado con realizar maniobras militares hostiles, ofrecer incentivos económicos y forzar un aislamiento diplomático. Esa paciencia, al parecer, se ha terminado.

3.- Mientras que Taiwán (ex Formosa), con 23 millones de habitantes y una economía muy pujante, se ha convertido en un país democrático, lo que no es China. Y con la generosa ayuda militar de Estados Unidos, tiene unas defensas muy modernas, incluyendo 64 nuevos aviones cazas F-16V, los más avanzado tecnológicamente.



Taipei, la capital de Taiwán. Destaca el «Taipei 101», uno de los edificios mas altos del mundo con 101 pisos. (Foto Departamento de Turismo de la República de China).

4.- El papel de Estados Unidos ante una invasión china de la isla es un enigma. Según el presidente norteamericano, Joe Biden, su país acudiría a defenderla. Es decir, con tropas. Pero esas palabras del presidente han sido “aclaradas” ya cuatro veces por la oficina de prensa de la Casa Blanca de que “nada ha cambiado”. Es decir, que Estados Unidos ayudaría a Taiwán a defenderse con ayuda militar, pero no con tropas. Lo mismo que está haciendo ahora con Ucrania.

5.- China es actualmente la segunda super potencia mundial, solo por detrás de Estados Unidos y Xi aspira a que sea la primera pronto, basado en un reforzado poder militar y crecimiento económico. Y quiere que su legado, para reforzar su control del país, sea la reunificación con Taiwán, cueste lo que cueste. Y está tomando nota de los errores de su compadre ruso, Vladimir Putin, en Ucrania.

Mapa de China y Taiwan.

Biden lo tiene muy en claro: a pesar de la amenaza nuclear rusa por Ucrania, el está mas preocupado por China en el largo plazo.

(Según el “The New York Times”, altos jefes militares rusos están discutiendo el uso de armas nucleares tácticas en Ucrania, debido a lo mal que les va la guerra en el Donbás ucraniano).

¿Cómo serían las primeras 24 horas decisivas en una invasión china a Taiwán?

A) – Estados Unidos, por sus satélites espías, lo avisarían al gobierno de Taipéi. Este alertaría a sus 175,000 miembros de sus fuerzas armadas y a sus casi un millón de reservistas que llevan esperando este día desde hace más de 50 años.

B) – China, con un poder naval y aéreo muy superior al de Taiwán, establecería ante todo un bloqueo naval de la isla, antes de la masiva invasión de buques de guerra, barcos de transporte de tropas y ataques aéreos. Los buques de la poderosa Séptima Flota de los Estados Unidos tratarían de penetrar el bloqueo y este sería el primer encontronazo con China. ¿O el comienzo de una Tercera Guerra Mundial?

C) – El gobierno de Taiwán, incluyendo a su presidenta, Tsai Ing-wen, se refugiarían en uno de los numerosos túneles de las montañas para dirigir la defensa. Eventualmente, China podía recuperar la isla, pero no le será fácil y la condena mundial seria abrumadora.

Estados Unidos va a desplegar seis bombarderos B-52, con capacidad nuclear en una base en el norte de Australia y en una clara intención de intimidar a China. (Foto- US Air Force-Roldan Carlso).

Taiwán no es reconocida por las Naciones Unidas y solo lo es por 13 estados en el mundo, incluyendo a Belice, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay y el Vaticano.

Después de sus derrotas en la Guerra Civil China, en los años cuarenta, el líder nacionalista del Kuomintang, Chiang Kai-Shek evacuó su gobierno a la isla de Taiwán en 1949 e hizo de Taipéi la capital temporal de la República de China. Y los comunistas fundaron la República Popular en la China continental, dirigida por Mao Zedong, en lo que hoy es Pekín o Beijing.