CHE insta a reactivar sectores productivos con alto potencial de generación de empleo

Tegucigalpa– La economía del país no está creciendo lo suficiente, para alcanzar el desarrollo que se necesita apenas se mantiene entre un 3 a un 5%, y no es suficiente para la generación de empleo que necesita el país, dijo la presidenta del Colegio de Economistas de Honduras (CHE), Amparo Canales.

-«La generación de empleo sigue siendo uno de los principales retos del país»

Canales, advirtió que la generación de empleo continúa siendo uno de los desafíos más grandes para la economía nacional.

En entrevista con Proceso Digital, Canales expuso que, tras la pandemia, no se han recuperado los niveles de empleo previos, lo que ha tenido un impacto negativo en la economía de los hogares hondureños.

«La generación de ingresos es fundamental para cubrir las necesidades básicas, y la falta de empleo ha incrementado la informalidad y las condiciones precarias de trabajo en el país», explicó Canales. Además, destacó la necesidad de un diálogo constructivo para generar condiciones que atraigan inversión, tanto nacional como extranjera, señalando que la incertidumbre política actual está obstaculizando estos esfuerzos.

Canales reveló que, hasta el primer trimestre del año, los datos sobre inversión extranjera no son alentadores, y es probable que no se alcancen los niveles de 2023. «El clima político genera incertidumbre, lo que no propicia la inversión privada nacional ni extranjera», añadió.

Un aspecto que preocupa a la presidenta del Colegio de Economistas es la baja ejecución de la inversión pública, que hasta la fecha solo ha alcanzado un 22% de los 96,000 millones de lempiras previstos. «Esto también ha sido un factor que ha incidido en la falta de generación de empleos previstos para este año», lamentó.

Canales también subrayó que, aunque el país ha mantenido un crecimiento del 3 al 5% tras la pandemia, este no es suficiente para superar los niveles anteriores. Hizo un llamado a promover sectores con alto potencial de generación de empleo, como el sector agrícola, que ha estado estancado en un 11 o 12% en las últimas décadas.

«El sector agrícola no solo asegura nuestros alimentos, sino que también puede generar inversiones que promuevan el empleo y mejoren las condiciones para evitar la presión migratoria», afirmó.

Finalmente, Canales instó a implementar políticas públicas que reactiven el sector agrícola, tomando como ejemplo a El Salvador, que ha impulsado políticas internas para la producción de alimentos y ha reducido aranceles para la importación y exportación de estos productos.

«Tenemos las oportunidades y ventajas, solo necesitamos orientarlas oportunamente y aprovechar las condiciones que tenemos», concluyó. LB