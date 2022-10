Cesia Sáenz lanza “X Ti Ya No”, su primer sencillo

Tegucigalpa – La “Leona de Honduras”, Cesia Sáenz, estrenó en las últimas horas su nuevo sencillo que lleva por nombre “X Ti Ya No“, una canción inédita de la disquera Sony Music, compañía con la que firmó tras ser la ganadora de La Academia 2022.

– En menos de 24 horas, el sencillo de la hondureña es tendencia en música y alcanza las 300 mil reproducciones.

Con una temática disco y al ritmo del pop, Sáenz brilla en su segundo video, luego del rotundo éxito de su cover de la canción “Me Rehúso”.

La “Leona de Honduras” acumula más de 3 millones de reproducciones en Youtube y más de un millón en Spotify.

La canción, escrita por De Neela y Jerónimo Omaña, creativos de Sony Music, hace explotar a Cesia una nueva faceta en su música, que espera que también sea todo un éxito.

“Qué lástima, tú que parecías ser el ideal, que hasta le hable de ti a mi mamá, yo no me ilusionó de nuevo”, dice parte de la letra de la canción, expresando que se trata de una mujer que sabe cuánto vale y no le dará una segunda oportunidad a un hombre.

Mediante sus redes sociales, la joven anunció el lanzamiento de su sencillo, y pidió el apoyo de todos sus seguidores para que vayan a escuchar la canción.

“X TI YA NO disponible en todas las plataformas digitales. Link en mi perfil. Los amo Leoncitos, Andresios y todos mis amores. Se llegó el diaaaaaa!!!! Estoy feliz”, expresó Sáenz.

En los comentarios, los seguidores celebraron el nuevo sencillo de Cesia, expresando que les gustó el ritmo de la canción y desean muchos éxitos más para la artista.

Asimismo, esperan que siga triunfando y sacando música inédita.

