CCIT: Es imposible que inversionistas quieran invertir en un país que vive en convulsión permanente

Tegucigalpa – El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín insistió en la urgencia de tener un plan de país y advirtió que “en un país de incertidumbre, no va a venir inversión extranjera”.

“Nosotros necesitamos generar certidumbre, generar reglas claras, nosotros necesitamos demostrarle a la ciudadanía hondureña que el poder Ejecutivo, que el Congreso Nacional, que las gremiales, los trabajadores nos podamos sentar y preparar un plan de país a corto, mediano y largo plazo”, señaló el empresario.

Fortín indicó que sin un plan de país, no hay forma de poder decir dónde estará Honduras en cinco, 10 y 15 años, “tenemos que construir las bases para que todo eso se vaya desarrollando a través del tiempo”.

“Es imposible que inversionistas extranjeros quieran venir a invertir a un país que vive en convulsión permanente y en situaciones complicadas todos los días”, expresó.

El empresario agregó que en el país no se sabe lo que pasará mañana, “al no saber qué pasará mañana, nadie va a invertir, nadie va a querer meterle dinero a este país porque usted no sabe”, dijo. VC