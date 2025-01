Castro dice da cátedra de cómo gobernar y agrega que “ahora sí funciona la institucionalidad”

Orica, Francisco Morazán – La presidenta Xiomara Castro alardeó que da cátedra de cómo se gobierna en Honduras, al tiempo que aseguró ahora sí funciona la institucionalidad luego de la acusación contra los responsables del golpe de Estado en 2009.

– “Esta mujer les está enseñando como se debe gobernar”, discursó.

– Dijo que el gobierno pagó 57 mil millones de lempiras de la deuda, equivalente a las exoneraciones fiscales.

“Una mujer que viene de la resistencia, de luchar en las calles, hoy está dando cátedra, de dignidad, pero también dando cátedra cómo se debe de gobernar un país, especialmente para las grandes mayorías”, manifestó durante la inauguración de una cancha con grama sintética en Orica, Francisco Morazán.

Adicionó que “ahora que ven que esa institucionalidad funciona, entonces dicen ‘persecución política’ ¡se pueden imaginar hasta dónde llega el cinismo!”.

La mandataria hondureña dijo que cuando se construye un país se hace para las grandes mayorías, pensando en el futuro de la nación.

Enfatizó que “hoy Honduras tiene un nombre diferente porque se habla con dignidad porque esta presidencia que ostento le ha dado dignidad a su pueblo. Independientemente que somos un país en vías de desarrollo somos un país digno que merece respeto”.

Señaló que cuando dice que marcan la diferentes es porque no son iguales.

Volvió a mencionar que los gobiernos nacionalistas “se robaron todo” y dejaron prácticamente una deuda impagable que han sabido ir sorteando para honrar los compromisos con organismos internacionales.

Al compás se una sonrisa expresó que “empedraron todo el país de poner primeras piedras. Se robaron el dinero y la confianza en los políticos, hoy el Partido Libertad y Refundación está recuperando todo eso, que no me vengan a decir que no se ha hecho nada”.

Ironizó que aunque los ciegos -oposición- no quieran ver, sí escuchan, por lo que presumió los logros de su administración que próximamente está por cumplir tres años.

Castro mencionó que la oposición se opone a la aprobación del Presupuesto 2025 porque de ahí saldrán los recursos para grandes proyectos del país, igualmente no quieren discutir la Ley de Justicia Tributaria.

Puntualizó que en su informe de nuevo año pidió a Salud trabajar para bajar el precio de los medicamentos y así como la orden para reperfilar la deuda pública del país. JS