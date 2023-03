Castillo afirma que lo mantienen en prisión «para cumplir una consigna»

Lima.- El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) afirmó este miércoles que las autoridades judiciales de su país lo mantienen en prisión preventiva mientras es investigado por corrupción «para cumplir una consigna», si bien no aclaró quién ha emitido esa orden.

«La Fiscalía pidió prisión preventiva en mi contra, no porque exista un peligro para el proceso, sino para cumplir una consigna de mantenerme en prisión a como de lugar», dijo al intervenir en una audiencia en la que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluó un recurso de apelación en la investigación abierta por corrupción.

Por ese caso, la Justicia impuso prisión preventiva de 36 meses que se suma a otra orden 18 meses por la presunta comisión del delito de rebelión durante su intento fallido de autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre.

En este caso, es investigado por presuntamente encabezar durante su Gobierno una organización criminal dedicada a obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.

Esta investigación del Ministerio Público se oficializó después de que el Congreso aprobara el 17 de febrero el informe final de una denuncia constitucional contra el exmandatario, un paso previo necesario.

El exmandatario ya no posee la inmunidad con la que contaba al tratarse de un caso durante su mandato como presidente.

«Hoy, más que nunca, vuelvo a rechazar enfáticamente que jamás he liderado o sido parte de una red criminal, jamás he sido cómplice de un delito sin autor», aseguró el ex jefe de Estado.

Al respecto, afirmó que durante su gestión nunca ejerció «influencia alguna para beneficiar a nadie». EFE

