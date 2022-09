Casey Affleck presenta filme en Venecia y habla de «Blonde»: «Es increíble»

Venecia (Italia) – Casey Affleck, que presentó este miércoles fuera de concurso en la Mostra de Venecia el filme «Dreamin’ Wild», alabó la película más esperada de esta edición, «Blonde», que se estrena mañana: «es increíble», aseguró.

Affleck, que es amigo del realizador de «Blonde», Andrew Dominik, desde que trabajaron juntos en «El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford» («The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford», 2007), señaló en una rueda de prensa que ha visto el filme sobre Marilyn Monroe dos veces.

El actor recordó que a Dominik le llevó mucho tiempo hacer la película -«Así es él», afirmó- pero por fin la ha acabado, está protagonizada por Ana de Armas y es «una película asombrosa y maravillosa».

Affleck estaba acompañado por el director de «Dreamin’ Wild», Bill Pohlad, y algunos de sus compañeros de reparto: Beau Bridges, Zooey Deschanel, Walton Goggins, Jack Dylan Grazer y Noah Jupe.

Una película que cuenta la historia de los hermanos Donnie y Joe Emerson, que grabaron un disco, «Dreamin’ Wild» en 1978, que se convirtió en un éxito en una reedición en 2008.

«Ya he tenido mi cuota de fracaso. Esperanzas frustradas y sueños derrumbados. He estado en muchas películas que pensé que serían geniales y resultaron no serlo», dijo el actor que recordó que el filme de Jesse James fue un fracaso a pesar de haber tenido una buena acogida en Venecia.

«Durante una época pensé que mi mayor logro era haber estado en la película de Brad Pitt menos taquillera», señaló entre irónico y divertido.

Y algunos de esos fracasos personales, los utilizó para construir su personaje en «Dreamin’ Wild».

Affleck interpreta a Donnie de adulto y Jupe se ocupa del papel en su etapa juvenil. En el caso de Joe son Goggings y Grazer los que dan vida al músico en cada una de las épocas.

El realizador recordó que al principio no estaba interesado en la historia de los hermanos porque se parecía demasiado a «Searching for Sugar Man» (2012), el documental sobre Rodríguez, un músico de los años setenta que durante décadas no supo que era un ídolo en Sudáfrica.

Pero Pohlad escuchó la música de los Emerson, los conoció y decidió aceptar el proyecto. «Su historia y su música me capturaron rápidamente», agregó.

«Donnie Emerson sabía que su música era buena aunque no hubiese tenido ningún éxito. Nunca se rindió y al final tenía razón: fue una redención para él y para su familia, que siempre lo apoyaron», señaló Affleck. AG