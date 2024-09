Carlos III da a su hermano Eduardo la más alta condecoración escocesa en su 60 cumpleaños

Londres – El rey Carlos III concedió a su hermano Eduardo la más alta condecoración escocesa al designarlo miembro de la Orden del Cardo con motivo de la celebración este domingo de su 60 cumpleaños.

Eduardo, el hijo menor de los difuntos Isabel II y el príncipe Felipe, ya fue investido por el monarca duque de Edimburgo al cumplir 59 años en 2023, tras la muerte en 2021 de su padre, quien tuvo ese mismo título.

Como soberano de la Orden, Carlos III, retirado actualmente de sus labores públicas mientras recibe tratamiento de cáncer, tiene competencias para otorgarla sin consultar previamente con el Gobierno británico.

La Antiquísima y Nobilísima Orden del Cardo (en inglés ‘The Most Ancient and Most Noble Order of the Thistle’) es una orden de códigos de caballería escocesa y representa el más alto honor en Escocia, siendo segunda en importancia a nivel nacional después de la Orden de la Jarretera.

Otros miembros de la orden son la reina Camila y el príncipe Guillermo, heredero al trono británico, además de otras personas de la sociedad civil condecoradas por la monarquía.

Aunque la condecoración a Eduardo y a otros tres ciudadanos ejemplares británicos es efectiva desde el domingo, la ceremonia oficial se llevará a cabo en Edimburgo en verano, indicaron fuentes de palacio.

Para conmemorar el 60 cumpleaños del conde de Wessex, se publicaron también este domingo cuatro fotografías tomadas por Chris Jelf el 4 de marzo en su residencia en Bagshot Park, cerca de Windsor, a unos 40 kilómetros de Londres.

En ellas el conde, casado con Sophie Rhys-Jones y padre de dos hijos, aparece con sus perros Teal (labrador), Mole (cocker spaniel) y Teasel (cachorro de labrador). EFE