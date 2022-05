Cardenal Rodríguez sermonea “puñado de malos que hacen noticias” en Honduras

Tegucigalpa – “Claro que hay mucho bien por delante, el bien es mayor que el mal aunque el bien se publicite poco y haga poco ruido. Son un puñado de malos los que hacen noticia y primeras planas en los medios”, manifestó hoy en su sermón dominical el cardenal de la Iglesia Católica de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez.

Durante la homilía dominical el arzobispo de Tegucigalpa sermoneó el puñado de malos que hacen noticias en Honduras en referencia al bien que no se publicita.

El líder religioso reflexionó que los hijos de Dios no nos debemos cansar de hacer el bien, pese a que se publicite más el mal.

“Todas las personas de buena voluntad queremos vivir en paz, en una sociedad en paz, en un mundo en paz”, matizó Rodríguez.

Al respecto dijo que la paz es fruto del amor y no se puede soñar en una paz digna mientras se acrecienta la injusticia.

“¿Cómo va a existir paz en el mundo? cuando millones de seres humanos son excluidos por el hambre, pobreza y violencia”, cuestionó el también coordinador de cardenales del Vaticano.

La paz también es producto de un pueblo consciente y en el que cada uno pone de su parte para construir algo distinto, agregó.

No es la paz de un mundo violento y lleno de conflictos por el afán de poder, la que debe predominar, razonó.

Sino la paz de Cristo, pero para ello debemos despojarnos de las armas, del egoísmo, de la ambición posesiva y de los movimientos de violencia, continuó.

También se debe dejar atrás la división y la confrontación. “Somos un solo pueblo hondureño, no hay estos contra los otros, eso no puede venir de Dios ni nos va a hacer vivir en paz”, apuntó.

Recordó que el Señor Jesús prometió su paz y esa paz puede vencer todos los obstáculos y superar todas las barreras si esa paz comienza en el corazón.

“La paz comienza por y en uno mismo y conviene que lo recordemos”, zanjó.

A continuación Proceso Digital reproduce la lectura del día tomada del santo evangelio según san Juan 14,23-29):



En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: «Me voy y vuelvo a vuestro lado.» Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo.»