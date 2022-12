Cardenal Rodríguez aboga por los pobres y Ucrania; “Me voy feliz y en paz”, dice al celebrar 80 años

Tegucigalpa – “Al cumplir los 80, sabemos que la ley de la madre iglesia, yo tengo que irme en paz, y me voy en paz, y me voy feliz. Gracias a ustedes y adelante”, expresó este jueves el Cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, quien celebra 80 años de vida.

– Al cumplir 80 años deja de ser elector y pierde el derecho a votar en un futuro conclave en El Vaticano.

En una misa ofrecida esta mañana, el líder de la Iglesia Católica expresó que “este amigo de ustedes cuando nació era un sietillo (siete meses) y cabía en una mano, pesaba tres libras me dijo mi mamá y el médico le dijo: ‘este niño no va a vivir’, y ella dijo: ‘Sí va a vivir’ y me fue a ofrecer al templo a la Virgen María, y aquí me tienen con 80 primaveras, pero que son de Dios”.

Rodríguez Maradiaga señaló que “en la primera el Señor nos dice: ‘bienaventurados por pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, pero cuál es la canción del mundo, bienaventurado el que tiene dinero, aunque se lo haya robado, es así porque la vida cristiana es como nadar contra la corriente”.

Citó que la palabra de Jesús es exigente y ante ella hay que tomar partido.

En otro apartado, sermoneó que “con esa guerra en Ucrania un pueblo independiente y soberano, que tiene derecho a su territorio. La ley internacional lo definió cuando se deshizo la antigua Unión Soviética, ¿Dónde está ahora el derecho internacional, por qué hay gobernantes que se sienten con el derecho de invadir otros pueblos y esclavizarlos?, nos damos cuenta que cómo falta el amor de Jesús”.

✈️🥳🎉 ¡Feliz Cumpleaños Eminencia! Así celebró esta mañana el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez con un pastel que representa una de sus pasiones más grandes: la aviación. ✈️ pic.twitter.com/hj5MDbWUR5 — ✨🕯️🎄 Suyapa Medios 🙏 (@suyapamedios) December 29, 2022

21 años como Cardenal

Rodríguez Maradiaga nació en 1942 en Honduras, ingresó a los salesianos con 19 años, se ordenó con 28 años y fue nombrado obispo con solo 39 años.

En el consistorio de 2001, con solo 59 años, Juan Pablo II lo creó Cardenal.

El Cardenal hondureño ha jugado un papel importante en el pontificado de Francisco y antes que se publicara la nueva Constitución Apostólica desveló algunos detalles a los periodistas.

En la actualidad el Consejo Cardenalicio está compuesto por 224 cardenales, de los que 125 son electores y 99 no podrían votar en un conclave. JS