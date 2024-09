Capturan a conductor de rastra por violar a una menor

Tegucigalpa – Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturaron este sábado a un conductor de una rastra por violar a una menor de edad.

El detenido responde al nombre de Germán Alan Benítez Rápalo.

La menor interpuso la denuncia esta semana, por lo que el Ministerio Público conformó un equipo que determinó que los abusos comenzaron en junio del 2023.

Según el ente acusador del Estado, las agresiones comenzaron con besos forzados en el cuerpo de la menor de edad, todo ello ocurría en horas de la noche, mientras todos dormían, aprovechándose de la cercanía con la familia.

En septiembre de 2023, fue la primera ocasión que el detenido tuvo acceso para violar a la menor, consumándose el ilícito.

Mientras que, en mayo del presente año, fue la última ocasión de los constantes abusos, causando que la menor huyera de su hogar.

La menor escribió en un papel antes de salirse de su casa que “solo le pido al señor que me de fuerzas para soportar lo que estaba viviendo y fuerza para seguir viviendo solo tú y yo sabemos lo que estoy pasando y que ojalá me hubiera muerto el día que me escapé”.

El Ministerio Público señaló que la nota fue encontrada por la madre de la menor mientras lavaba la ropa de su hija. AG