Camavinga: «Descubrí a Zidane por YouTube»

Madrid – Eduardo Camavinga, centrocampista internacional francés del Real Madrid, mostró su admiración hacia Zinedine Zidane, con quien no pudo coincidir en el conjunto madridista pero admira de su etapa de jugador, tras los consejos de su padre y verlo en numerosos vídeos de YouTube.

«Zidane es un ídolo para muchos franceses. Solía verlo en Youtube porque no era lo suficiente mayor para ver sus partidos. Lo descubrí por Youtube y por mi padre, que también ama el fútbol. Es un orgullo seguir los pasos de tus ídolos», aseguró a los medios del club.

Camavinga ya ha ganado una Liga de Campeones a sus 21 años y es pieza importante para Carlo Ancelotti en el Real Madrid. «La Champions League es historia. Es muy importante para el club y para mí también. El hecho de que ya la haya ganado ayuda. Tengo mucha más experiencia en la competición, pero quiero ganar muchas más», confesó.

Y recordó el gran éxito de la ‘Champions’ de las remontadas con el deseo de volver a repetirlo. «Sinceramente es una locura, especialmente mi primer año aquí. El camino fue aún más loco, estuve hablando con los demás y no habían vivido algo así nunca. Íbamos perdiendo y remontábamos. Sentimos muchas emociones desde el principio y hasta el final. Además de ganar la Champions, el camino hizo la victoria aún mejor», valoró.

Para siempre recordará «el momento de la entrega del trofeo», la emoción compartida en el momento entre jugadores, cuerpo técnico, trabajadores del club y aficionados. También inolvidable fue su debut con gol, el 12 de septiembre de 2021, ante el Celta en el estadio Santiago Bernabéu.

«Empecé a jugar nada más llegar, así que no tuve tiempo de ver mi cara en el estadio. Lo primero que recuerdo es el himno del club. Es increíble. A veces lo canto cuando salgo al campo. Es el primer recuerdo que tengo de pisar el campo. Después ya vi el estadio y pensé en los partidos que se habían jugado ahí. Es un estadio icónico, legendario. Estoy en el mejor club del mundo, así que sólo tengo buenos recuerdos. Marqué, y eso que no suelo hacer muchos goles. Fueron muchas emociones, no puedo definir con palabras lo que sentí», sentenció. JS