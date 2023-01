Cámara de la Construcción externa preocupación porque no hay condiciones para la inversión

Tegucigalpa – Después de un año de gobierno siguen en “restructuración y un letargo”, situación que es muy preocupante porque en el país no se están dando las condiciones para la inversión nacional y externa, señaló el director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Construcción (Chico).

El clima que se vive a diario con protestas y tomas de carretera no ayuda a que Honduras sea un país atractivo para la inversión, añadió.

Lamentó que en el 2022 fue muy poca la inversión en infraestructura y lo poco que se logró ejecutar se hizo en desorden.

Recordó que la construcción, es uno de los sectores productivos más importante del país.

Fuerte preocupación porque uno de los sectores productivos del país está porque influye positivamente sobre otros sectores de la economía y genera muchos empleos.

No obstante, la inversión no está fluyendo en el país y eso resta competitividad y se afecta la economía en general, lo que provoca que más hondureños busquen migrar a otros países porque no encuentran oportunidades.

Finalmente, señaló que el gobierno debe adoptar políticas urgentes para hacer cambios y que priorice la invasión y que los pocos fondos que se destinan a la infraestructura se aprovechen ya que siempre terminan inflados porque lo presupuestado no alcanza ya que sin planificación los costos se disparan. LB