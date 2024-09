Brahim: “Es un momento muy bueno del equipo”

Madrid.– Brahim Díaz, futbolista del Real Madrid, aseguró que ahora “llegan los mejores meses”, cuando se juegan los títulos de Liga y de Liga de Campeones, y remarcó que el conjunto blanco está en “un momento muy bueno” para competir por ellos.

“Llegan los mejores meses porque es cuando te juegas todas las competiciones. Estamos primeros en Liga y en cuartos de final de la ‘Champions League’. Es un momento muy bueno del equipo y hay que seguir así. Ahora, a ganar títulos, evidentemente”, aseguró en declaraciones recogidas por la web del club.

Un Brahim que fue galardonado como el mejor jugador del Real Madrid en el mes de febrero, en un premio que otorga Mahou.

“Estoy muy agradecido al madridismo por el cariño, el amor que me tienen y por elegirme. Me he encontrado bien, a gusto. Ha sido un mes muy bonito. Estoy muy contento con mi gol en la Champions League y en el derbi. Ojalá todos los meses sean así”, señaló.

Un premio que el atacante también ganó en diciembre y que recibe también el de febrero tras marcar dos goles y participar en todos los encuentros.

“Estoy muy contento. Con la camiseta del mejor club del mundo solo se puede estar bien, así que estoy muy agradecido a todos: compañeros y aficionados. A seguir con este gran momento”, comentó. EFE/ir