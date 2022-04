Boric pide «modificar» lo que sea necesario para lograr aprobar carta magna

Buenos Aires – El presidente de Chile, Gabriel Boric, abogó este martes por acuerdos amplios y por «modificar lo que haya que modificar» para lograr una nueva Constitución que sea «un punto de encuentro» para los chilenos, al considerar «preocupantes» los sondeos que muestran una ventaja del rechazo a la nueva carta magna.

«Los sondeos de opinión (…) son preocupantes y son un llamado de atención para todos los que confiamos en este proceso (constituyente) y los que creemos que este proceso es necesario», expresó Boric al comparecer ante la prensa durante la visita de Estado que realiza a Argentina.

El mandatario, que asumió el Gobierno el 11 de marzo pasado, reconoció haber conversado con gente que en el plebiscito de 2020 votó a favor de iniciar el proceso constituyente «y que hoy tiene dudas».

«Esas dudas no pueden ser sencillamente ignoradas. La discusión no es solamente comunicacional, no se le puede echar solamente la culpa a lo externo, también hay responsabilidades de quienes creemos en el proceso. Y mi llamado es buscar la mayor transversalidad y amplitud posible para construir una Constitución que sea un punto de encuentro», aseveró.

Boric deseó que el plebiscito en el que se decidirá si se ratifica la nueva carta magna «sea un punto de encuentro entre los chilenos y chilenas».

«Y eso implica que hay que darse espacio para reflexionar, pensar para que los acuerdos sean más amplios que lo que han sido hasta ahora para modificar lo que haya que modificar y yo tengo una profunda confianza en la convención», concluyó.

Chile comenzó en 2020 a redactar una nueva Constitución, proceso que nació como vía política para desarticular las masivas protestas por la igualdad que comenzaron en 2019.

La Convención, de tendencia progresista y con un gran número de ciudadanos independientes, debe redactar una nueva carta magna que, en caso de aprobarse en un plebiscito, sustituiría a la Constitución actual, heredada del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) y considerada por muchos como el origen de las grandes desigualdades del país por su corte neoliberal. JS