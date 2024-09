‘Booktubers’ mexicanos piden en FIL de Guadalajara por uso de tecnologías en la literatura

Guadalajara (México) – La tecnología puede ayudar a potenciar la manera en que los lectores se acercan a un libro, aunque nunca podrá sustituir la imaginación y la relación directa que las personas tienen con los libros, afirmó este sábado el ‘booktoker’ Rodrigo Unda en la mexicana Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

En la mesa inaugural del Encuentro de ‘Booktubers’ que reúne a la comunidad creadora de contenido digital alrededor de los libros, Unda recordó que la literatura nació con el papel escrito y hasta ahora los lectores han tenido “suficiente imaginación” para relacionarse con la historia y sus personajes.

El creador del canal ‘Cartas de un lector’ consideró que sin embargo es posible utilizar tecnologías como la realidad virtual o los códigos QR, código que almacena información, para que la historia pueda ser percibida con todos los sentidos mediante la música o la realidad virtual y que no han sido lo suficientemente explorados.

“Siento que no lo hemos explotado lo suficiente, pero aún hay que encontrar la forma de adaptar por ejemplo un código QR dentro del libro pero que no rompa el ritmo de la lectura, hay que encontrar la manera de que podamos incluirla, pero siento que no damos con ella”, indicó.

Mariana Etchegaray, creadora del contenido del canal marianabooker en diversas plataformas, afirmó que las redes sociales han sido un espacio de comunicación más directa para poder hablar de los libros que les apasionan y estar en contacto con otros que comparten el gusto por la lectura.

Señaló que las redes sociales están ayudando a que más personas se animen a leer y a encontrar los libros que les gustan gracias a los creadores y a las plataformas digitales que les ofrecen contenido diferenciado de acuerdo a las necesidades de los lectores.

Los creadores de contenido coincidieron en que la inteligencia artificial puede ser una herramienta tanto para quienes crean libros como para quienes los leen, abre la posibilidad de generar insumos que ayuden a crear personajes y los pongan a disposición de los lectores.

La edición 37 de la FIL concluye el domingo tras nueve días de actividades, arrancó el 25 de noviembre, con un programa que reunió a 650 escritores de 45 países, 630 presentaciones de libros de distintos géneros y unas 3,000 encuentros literarios, culturales, gastronómicos y presentaciones musicales. EFE