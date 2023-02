Boluarte reitera que adelanto de elecciones en Perú está en manos de Congreso

Lima – La presidenta de Perú, Dina Boluarte, reiteró este martes que el posible adelanto de elecciones generales en su país está en manos del Congreso y enfatizó que el Ejecutivo «tiene que hacer gestión, tiene que gobernar», por lo que descartó de nuevo su renuncia al cargo.

«La reflexión, creo yo, está en el Congreso, sobre todo en la Comisión de Constitución, quienes deben analizar (el tema), nosotros como Gobierno, tenemos que hacer gestión, tenemos que gobernar», declaró Boluarte durante una visita de trabajo a la región sureña de Arequipa.

La presidenta aseguró, además, que no ha guardado «ningún silencio» sobre el adelanto de elecciones y recordó que envió dos propuestas para que estas se celebren en abril de 2024 y luego en octubre de este año, pero ambas fueron desestimadas por el Congreso, que también rechazó otras iniciativas de bancadas de derecha e izquierda.

Tal como ha hecho en anteriores ocasiones, Boluarte descartó su posible renuncia al cargo, un extremo que exigen bancadas de izquierda y los participantes en las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado en el país y han dejado 69 muertos, según diversas fuentes.

«Mi renuncia no es una gran mayoría que la pide, es de un grupo de estos señores que están generando las protestas en la calle, sobre todo de las bancadas de izquierda que hasta ahora no se entiende cuál es su propósito», sostuvo.

Añadió que «a esos señores de la bancada de izquierda radical no se les entiende» y, por ese motivo, su Gobierno no se va «a detener en ese no entendimiento de parte de ellos».

«Nosotros seguiremos haciendo gestión», indicó antes de reiterar que «el Congreso y la comisión que corresponda resuelvan el tema» de las elecciones.

Ante la convocatoria que ha hecho la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) para que este jueves se realice una nueva protesta nacional contra su Gobierno, Boluarte pidió dialogar «a ellos y a todas las organizaciones sociales».

«Siempre les hemos dicho dialoguemos, que pongan sobre la mesa qué es lo que vamos a ver respecto a mayores empleos, remuneraciones, poner sobre la mesa una agenda, que se puede denominar Pacto Perú, poner por encima de intereses políticos, porque la CGTP está pidiendo temas políticos», comentó.

La mandataria consideró, en ese sentido, que «este tipo de protestas y bloqueos de carreteras lo único que hacen es dificultar el desarrollo económico del país y la gran mayoría de peruanos quiere trabajar».

«Desde acá les digo, trabajemos juntos, déjenme trabajar, el tema político que lo resuelvan los políticos, cuando llegue seguramente la campaña electoral», concluyó. JS