Bicentenaria Inmaculada Concepción clama apoyo para cambiar su endeble techo

Tegucigalpa – La Iglesia Inmaculada de Concepción de Comayagüela es uno de los grandes bastiones religiosos,históricos y culturales del país por su estilo arquitectónico, la zona donde se ubica, pero que en la actualidad requiere de ayuda de los hondureños para reparar el techo para que siga manteniendo sus rasgos de la época colonial.

– El Fray Trino Espinal clamó que se ocupan 400 mil lempiras para poder cambiar el vetusto techo de la legendaria instalación religiosa que es refugio de los migrantes que transitan por Comayagüela.

– La Iglesia es administrada por la Orden de los Franciscanos desde 1946.

– Fue la primera parroquia que manejó el padre José Trinidad Reyes, uno de los héroes patrios de Honduras.

Esta parroquia está ubicada en la tercera avenida y sexta calle de Comayagüela, es la ciudad gemela de Tegucigalpa, capital hondureña, en un lugar rodeado de historia y cultura.

Prácticamente se ubica en el corazón de Comayagüela, frente al parque La libertad, y en la zona se encuentra la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA) y el Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Esta iglesia fue construida entre 1788 a 1796 en la época colonial, lleva más de 200 años desde su edificación y es una de las estructuras coloniales mejor conservadas, además de ser uno de los referentes por excelencia de la arquitectura religiosa.

El Fray Trino Espinal, párroco de la iglesia Inmaculada Concepción de Comayagüela invita a los hondureños, sectores y organizaciones de la sociedad a colaborar con la renovación del techo pic.twitter.com/3VqeqTq4Qy — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 4, 2025

La iglesia Inmaculada de la Concepción era la catedral de Comayagüela en la época colonial porque se ubica en el corazón con una gran extensión territorial que incluía el parque La Libertad.

Tiene varias imágenes y retratos en honor a la Virgen Inmaculada de Concepción, aunque también hay una imagen de la Virgen de Guadalupe, el Cristo Adyacente y de Nuestra Señora de los Dolores.

Cabe recordar que la Iglesia Concepción fue la primera parroquia del héroe nacional, padre José Trinidad Reyes, después de haber sido ordenado en Guatemala, incluso su madre vivió en lo que es ahora la octava avenida de Comayagüela.

En el pasado, la parroquia tuvo un estatus diferente porque fue fundada por la Diócesis de Comayagua en la época colonial, y empezó a atender a las personas que se movían de la antigua capital hondureña hacia Tegucigalpa.

Los primeros habitantes y feligreses de la Iglesia eran campesinos e indígenas que se movilizaron hacia Tegucigalpa para laborar en las minas.

El terreno que tuvo la Iglesia de la Inmaculada de Concepción en la época colonial era desde la segunda avenida de Comayagüela hasta la décima calle, abarcando la octava avenida, pero que fue cediendo terreno ya que los padres de la parroquia brindaron partes a personas que procedían del occidente, de Comayagua u otras regiones del interior.

La Orden de los Franciscanos se hizo con la administración de la parroquia en 1946 y empezaron inmediatamente a hacer programas de ayuda social como habilitar una policlínica.

Asimismo, se encargaron de inaugurar dos centros educativos: el colegio San Francisco y la escuela Inmaculada Concepción, esta última empezó como una guardería para cuidar a los hijos de las mujeres que vendían en los mercados, gradualmente brindó clases de primaria y secundaria.

Mientras que el colegio San Francisco fue fundado originalmente para alumnos con un mayor estatus económico para otorgar becas a los de la Inmaculada Concepción.

Rehabilitar techo

Ahora, el templo enfrenta grandes necesidades que requiere esta reliquia de la historia religiosa colonial y la principal es renovar el techo de la iglesia que sufrió severos daños durante el paso del huracán Mitch en 1998, como el resto de la ciudad.

El fray Trino Espinal relató a Proceso Digital que después de su edificación, hubo una rehabilitación del techo en la década de los 60 y está hecho de asbesto.

El Fray Trino Espinal explica cuáles son los problemas que atraviesa el techo de la Iglesia Inmaculada Concepción de Comayagüela pic.twitter.com/j1b2xen8cp — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 4, 2025

Añadió que las paredes de la iglesia son de adobe y el techo es de asbesto, un material que ya no se utiliza en la actualidad para este tipo de edificaciones.

“Es una situación que ya no se puede seguir, es un techo que lleva más de 60 años y ya no aguanta, nos preocupa (la situación) porque no solo es un patrimonio de la iglesia, sino que también de la ciudad”, señaló el fray.

Definió que la iglesia Inmaculada Concepción es un patrimonio cultural, religioso e histórico que representa la importancia por estar en el casco histórico de la ciudad de Comayagüela.

El diseño de la renovación de la Iglesia Inmaculada Concepción de Comayagüela.

Espinal expresó que está preocupado por el estado actual del techo y que de persistir esta situación pueda haber un daño mayor en la estructura como en la seguridad de los cristianos.

Contó que en años anteriores hubo un colapso de las paredes de la iglesia y tuvo que rehacerse.

Espinal estimó que solo la reparación del techo conllevará alrededor de 400 mil lempiras sin contar con el precio de los materiales, los permisos de operación de las autoridades de la alcaldía capitalina y la Secretaría de las Culturas, Artes y Patrimonios de los Pueblos de Honduras para el proyecto.

Resaltó que el proyecto cuenta con el apoyo de la comunidad de Comayagüela, han realizado varias actividades para recaudar fondos y que pedirá ayuda financiera a las instituciones.

El fray reveló que la documentación, el plano y los diseños de la reparación del techo fue aportado por la Universidad Católica que puso a disposición dos arquitectos que hicieron un trabajo gratis, ahorrándoles 200 mil lempiras.

Indicó que el mantenimiento de la iglesia debería encargarse el Estado ya que la declararon como patrimonio cultural, pero que ellos tomaron la iniciativa de recaudar fondos ante la urgencia de reparar el techo.

“Vamos a tocar la puerta que podamos porque el proyecto nos parece interesante porque es un patrimonio cultural de Comayagüela y vale la pena movernos”, expuso.

maqueta de como quedaría la Iglesia Inmaculada Concepción con la renovación del techo.

Contempló que la reparación del techo se lleve en los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2026, señalando que en esa época no se registran lluvias, añadiendo que en el presente año se dedicará a la recaudación de fondos.

Sin embargo, señaló que si en el presente año no logra recaudar el fondo necesario, continuará con esta meta de captación de recursos en el 2026, y tendrán que repararlo hasta 2027 cuando finalice la época de lluvias.

Refugio de migrantes y otros

En la actualidad, la iglesia se ha convertido en un faro para migrantes y las personas en situación de calle, quienes reciben alimento para el alma y para el cuerpo.

Debido a su ubicación en Comayagüela, también se encuentra en una zona muy pobre que se ha ido deteriorando por el abandono y la toma de control de las pandillas.

La iglesia se ha convertido en un faro para migrantes y las personas en situación de calle.

Actualmente, la parroquia se encarga de las zonas más pobres de la ciudad como los barrios Bella Vista, Las Crucitas, Sipile y Socorro, donde las personas ganan menos que el salario mínimo.

Y es que los siete barrios bajo la tutela de la parroquia Inmaculada Concepción de María están entre los más pobres de la capital, donde los servicios básicos son un lujo.

La parroquia Inmaculada Concepción de María se dedica a apoyar a las personas vulnerables como asilos para los de la tercera edad, atención de los migrantes por la Pastoral de Movilidad Humana, ayuda a los pobres, dar comida a las personas que viven en las calles cada viernes y otras acciones de beneficio social. AG