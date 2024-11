BELCO adeuda más de L. 598 mil a la CREE por mora, revela Virgilio Padilla

Tegucigalpa – La empresa eléctrica “BELCO” adeuda a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) 598 mil 491 lempiras por concepto de mora en la tarifa de regulación.

Así lo reveló este viernes el titular de la CREE, Virgilio Padilla, en comparecencia de prensa para justificar la intervención de la empresa eléctrica.

Padilla señaló que BELCO no tiene nada, no tiene concesión, no tiene inscripción como agente en la CREE, no tiene licencia de operación ni permisos municipales.

“Honduras no puede ser un potrero, si yo tengo un vehículo y no tiene revisión, lo salgo a pasear, que pasa si me encuentro a autoridades, me intervienen y me lo decomisan”, declaró el comisionado.

Aclaró que no es una expropiación sino una intervención temporal.

El comisionado de la CREE detalló que BELCO posee dos equipos de generación, uno de 22 años que está en operación, y otro que se encuentra en mal estado.

Expuso que los dos equipos de generación no pueden funcionar en paralelo porque la empresa no posee la tecnología para hacerlo.

Contó que la CREE hizo una encuesta a 338 personas en el municipio de Guanaja, lugar donde funciona la empresa, y mostró que el 87 % de los usuarios están insatisfechos del servicio eléctrico que reciben.

Padilla dijo que la empresa no ha notificado a la CREE de inversiones y de cómo planea mejorar el servicio.

Comentó que la ley ordena que después de la intervención temporal, la mejor solución es subastar la concesión, espera que el ministro de Energía tome la mejor decisión.

Reiteró que desde 2018, la empresa no cuenta con un contrato de concesión, por lo que han venido operando de forma irregular el sistema de distribución de energía eléctrica en Guanaja. AG