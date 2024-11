Barbara Kruger funde más de una imagen y mil palabras en una nueva exposición en Londres

Londres – Palabras, imágenes y sonidos se funden en la nueva exposición de la artista estadounidense Barbara Kruger en Londres, la primera en la ciudad desde hace veinte años y que muestra sus icónicas obras en solitario.

Con el nombre ‘Thinking of You. I mean Me. I mean You.’ (‘Pensando en Ti. Quiero decir, en Mí. Quiero decir, en Ti.’), la estadounidense rompe con la asunción de que una imagen vale más que mil palabras y junta ambos elementos en una mezcla audiovisual de color rojo, blanco y negro.

‘¿Hola? Perdón. Te quiero. Cuida de ti’ son algunas frases de la voz suave que puebla las salas de la galería de arte Serpentine, situada en medio del londinense Hyde Park, ahora ocupada por las pantallas de ‘collages’ de Kruger que llaman a la reflexión y están repletos de críticas al sistema.

«Sería estupendo que mi trabajo se convirtiera en algo arcaico si los asuntos que intento presentar y el comentario que trato de sugerir ya no fueran pertinentes pero, desafortunadamente, ese no es el caso», dijo Kruger en un comunicado.

Las obras, que la artista denomina ‘replays’ o ‘repeticiones’, reinterpretan algunos de sus trabajos antiguos y los dotan de actualidad, «proyectando el pasado hacia el futuro», como explicó a EFE el director artístico de Serpentine, Hans Ulrich Obrist.

Las palabras de la contradicción

Amor, guerra, odio… Las contradicciones son parte esencial de la exhibición de Kruger, que puede fusionar en una misma obra los votos de un matrimonio con el saludo a la bandera estadounidense.

A través de distintos monitores, en ‘Juramento, testamento, voto’ juega con las palabras que componen frases hechas y explora sus significados en conjunto y de forma individual, a la vez que llama a la audiencia a la reflexión sobre el mundo que le rodea.

Otro ejemplo es la obra ‘Sin título (Compro, luego existo)’, en la que los verbos que componen la afirmación original de René Descartes se intercambian por otros, como ‘Compro, luego acumulo’, ‘Amo, luego necesito’ o ‘Existo, luego odio’.

Mediante este trabajo, que se rodea de imágenes de otras personas externas al mundo del arte que referencian a su obra, la artista «se vuelve a apropiar de sí misma», como destacó la directora general de la galería, Bettina Korek, durante la presentación de la exposición este miércoles.

Más allá de la galería

‘Thinking of You. I mean Me. I mean You.’ cruza las vidrieras del edificio de Serpentine South para reflejarse en el exterior, objetivo buscado por la artista, que colaboró a la hora de componer la exposición.

Su obra se podrá ver también en algunos taxis de la ciudad, en redes sociales y, a comienzos de marzo, en las pantallas de Outernet Londres en el centro de la capital británica.

Considerada por Obrist como «una de las artistas más influyentes de nuestro tiempo», Kruger conseguirá que su obra viaje «más allá del mundo del arte».

La exposición permanecerá abierta al público desde el 1 de febrero hasta el 17 de marzo de este año, en medio de una serie de iniciativas de la galería Serpentine para explorar la interacción entre la tecnología y el arte. EFE