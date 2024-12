Banrural Honduras ofrece un nuevo canal de servicio para sus clientes: Autobancos, S.A.

Tegucigalpa – Banrural continúa innovando como parte de su compromiso de estar siempre presente como el aliado de los hondureños que les ayuda a crecer y estar en todas partes, en esta ocasión brindándoles un acercamiento cercano a sus clientes con el lanzamiento de un nuevo canal de atención diseñado para ofrecer comodidad y accesibilidad, a partir del lunes 20 de mayo de 2024, todos sus usuarios podrán realizar sus gestiones a través de Autobancos S.A. con presencia en las principales ciudades del país.

A través de este canal de atención la institución financiera brindará un portafolio de productos y servicios financieros con alto valor competitivo y un equipo de profesionales comprometidos con la excelencia y la amabilidad, donde podrán realizar retiros y depósitos en cuentas de ahorro y cheques, pago de cheques, recepción de pagos de servicios públicos, tarjetas de crédito, cobranzas de instituciones públicas y privadas, pagos de préstamos entre otros.

Con horarios de atención que se adaptan a las necesidades de sus clientes atendiendo en Tegucigalpa y San Pedro Sula de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y domingos de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. En las ciudades de Siguatepeque, El Progreso y La Ceiba de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., sábados de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y domingos de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

El banco mantiene un enfoque proactivo en la actualización constante de sus servicios a través de los canales digitales, con el fin de estar siempre accesibles para sus usuarios financieros.

Banrural está presente en cada hondureño que trabaja, en cada negocio que prospera y en cada mano que se estrecha. ¡Banrural, el amigo que te ayuda a crecer!