Bandera de luto no es para generar polémica, queremos diálogo con el gobierno para crear empleos: CCIT

Tegucigalpa – El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín dijo que la izada de la bandera negra en señal de luto por la pérdida de empleos en el país no es para generar polémica con nadie y lo que pretenden es un acercamiento con el Poder Ejecutivo para abordar la problemática de una vez por todas.

Explicó que al izar la bandera negra en señal de luto, lo único que pretenden es manifestar el dolor que tienen por la falta de empleos en Honduras.

“Necesitamos que se generen más y mejores empleos, por lo que hemos tratado de generar un diálogo entre los trabajadores, la empresa privada y el gobierno para ver de qué manera se fomenta el empleo”, expresó.

Subrayó que “no hay nada controversial en eso, simplemente una manifestación talvez por la impotencia que nosotros tenemos de acercarnos al gobierno y decir nos duele que la gente no tiene el empleo que merece”.

Recordó que hay 5 millones de personas que viven en extrema pobreza en el país, 1.3 millones de personas que no saben que van a comer hoy, situación que se puede revertir generando empleos.

El representante de los empresarios, pidió dejar hablar del pasado y citó que él tomó posesión en la CCIT en febrero de 2022, la presidenta Xiomara Castro en enero de 2022 y Mateo Yibrin en el Cohep en febrero de 2022.

“Todos somos nuevos y trabajamos por el bien del país, queremos lo mejor. Dejen de decir por qué el Cohep no hizo esto antes, yo no estaba… es como que le pregunta a la presidenta Castro porque no hizo eso en años anteriores si ella no estaba en el cargo. De aquí en adelante podemos cambiar”, puntualizó.

Fortín aclaró que la iniciativa privada no es oposición al gobierno, lo único que quieren es que las condiciones mejoren en el país. “A nadie le conviene que el país fracase”, dijo. JS