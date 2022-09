Banco Ficohsa reconoce a ganadoras del Premio Mujeres Adelantes

Tegucigalpa – Banco Ficohsa a inicios de año lanzó la convocatoria del Premio Mujeres Adelante que representa uno de los componentes de servicios no Financieros del Programa Mujeres Adelante, cuyos objetivos están dirigidos al mejoramiento y bienestar económico y personal de las féminas profesionales, jefas de hogar y empresarias contribuyendo con la inclusión financiera y su empoderamiento en Honduras.

Durante la convocatoria se postularon más de 50 mujeres emprendedoras que se evaluaron para ser premiadas de acuerdo a sus capacidades y talentos en las categorías de Emprendimiento Disruptivo, Empoderamiento Económico, Emprendedora Sin Fronteras y Liderazgo Empresarial Femenino; donde se definieron 15 finalistas para posteriormente seleccionar a las cuatro de ellas que resultaron ganadoras.

Sandra Mourra María Auxiliadora Ríos Elizabeth Velásquez Matute Jorge Barrantes

Las ganadoras que son de diferentes partes del país, se llevaron un reconocimiento por su destacada participación más una compensación monetaria de 30 mil 600 lempiras que apoyará en el desarrollo de su empresa o iniciativas y un homenaje público a través las cuentas de banco Ficohsa.

Ana Cristina Pereira, vicepresidenta de Estrategia y Normativa, dijo que esta premiación se ha instituido como un reconocimiento anual que honra a nuestras clientas mujeres emprendedoras que destacan por su excelencia, capacidad de gestión, innovación, influencia, liderazgo y trayectoria profesional, que transforman vidas con sus valores del trabajo y virtudes humanas, no se conforman ni se detienen y abren camino a un mundo mejor para las futuras generaciones.

A través de estas iniciativas, Ficohsa reafirma su compromiso con el empoderamiento económico de la mujer y facilitarles las herramientas necesarias que le permitan ser la protagonista de su hogar, de su empresa, de su historia, y eso se traduzca en una contribución directa en la equidad de género y un crecimiento económico incluyente de la mujer en todos los ámbitos, repercudiendo en las futuras generaciones.

En ese sentido, Banco Ficohsa otorgó cuatro premios en la misma cantidad de categorías para mujeres brillantes y sobresalientes en los negocios y empresas, los reconocimientos fueron dados así; Angélica Gatlin de la empresa Cargill, se agenció con el premio Liderazgo Empresarial, Sandra Mourra con Empoderamiento Económico, María Auxiliadora Ríos con Emprendedora Sin Fronteras y Elizabeth Velásquez Matute con Emprendimiento Disruptivo.

“Esta iniciativa busca reconocer a las mujeres empoderadas y emprendedoras que predominan en el mercado, siempre Ficohsa dando un paso adelante para transformar vidas a través asesoramiento y servicios bancarios de primera calidad con condiciones favorables. Honduras es un país emprendedor y de oportunidades, esta premiación nos catapulta como el banco líder que somos al lado de la comunidad y las mujeres”, dijo Jorge Barrantes presidente de Banca Emprendedor de Ficohsa.

Por su parte, María Auxiliadora Ríos, creadora de Agroindustrias Mart, agradeció el apoyo financiero, asesorías, capacitaciones y asistencia técnica en el manejo y desarrollo de nuestros emprendimientos, es importante la acción de banco Ficohsa porque pese a que los tiempos están difíciles, se presentan como una puerta de oportunidades para quienes buscan emprender, especialmente las mujeres para quienes es difícil emprender negocios, sin embargo, hay que luchar por los sueños, la mujer hondureña es muy capaz.

Sandra Mourra, gerente propietaria de Microlab, agregó que las mujeres que crean que no hay oportunidades deben ver ejemplos como el de ella, que comenzó a soñar y en busca de sus sueños emprendió en un negocio en que no se creía, no tenía dinero y hoy e días hay unas 100 mujeres profesionales trabajando, los deseos de superación siempre deben existir y en esa medida se podrá salir adelantes y crear oportunidades.

Otra de las mujeres galardonadas fue Elizabeth Velásquez Matute, agradeció el respaldo dado por banco Ficohsa e instó a todas las mujeres de Honduras, a emprender y tomas decisiones en busca de sus sueños, ya que son capaces de lograr con su dedicación y empeño oportunidades y cuando estas no se presenten hay que ir a buscarlas, hay que se perseverantes y a la par ir buscando la asistencia, porque la preparación es importante para los negocios. JP