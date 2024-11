“BAC inaugura agencia en Comayagua alineada a su visión Life Centric” 

Comayagua – BAC, líder en soluciones financieras innovadoras, se complace en anunciar la inauguración oficial de su renovada agencia en el centro de Comayagua, con lo cual refuerza su compromiso de generar prosperidad en las comunidades que sirve.

El crecimiento comercial, turístico y urbano de la ciudad la ha convertido en una zona atractiva para los inversionistas y un polo de desarrollo en el centro del país. La agencia está ubicada estratégicamente en el corazón de Comayagua frente al parque central. La misma fue rediseñada para brindar comodidad y accesibilidad a los clientes de la zona y visitantes de la ciudad, con tecnología de vanguardia. Cuenta con un diseño alineado a nuestra visión Life Centric, el cual BAC ha venido implementando desde el 2019 como parte de su transformación de cara a las nuevas tendencias y requerimientos de sus usuarios. Este nuevo modelo de atención incluye mesas digitales y de autogestión, una zona de caja más privada y estaciones de servicio personalizadas que permiten la cercanía con los clientes.

La finalidad de estas novedosas agencias es dejar de ser un espacio de transacciones para convertirse en una plataforma de relaciones con el propósito de escuchar y atender las necesidades de cada persona que las visite, permitiéndoles acceso a soluciones financieras como préstamos hipotecarios, prendarios, empresariales para Pymes y Corporativos, libranzas, extrafinanciamientos, tarjetas de crédito, Banca en Línea y Kash, cuentas de ahorro, entre otros.

Ejecutivos BAC, en la inauguración de su renovada agencia en Comayagua.

“Bajo nuestra estrategia corporativa de neto positivo, esta nueva agencia en el Centro de Comayagua dispone de un sistema de ahorro de energía y reciclaje. Adicional, cuenta con un diseño bajo el concepto de Life Centric, ofreciendo soluciones financieras de triple valor positivo, permitiendo realizar gestiones de manera más simple, ágil y digital a través de un trato personalizado y acorde a las necesidades de los clientes. En BAC reimaginamos la banca promoviendo una experiencia más cercana y positiva”, comentó Valeria Ríos, vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC Honduras.

La Agencia BAC Comayagua Centro, cuenta con ubicación estratégica, amplio estacionamiento y seguridad, con un horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a.m. a 4:30 p.m. y sábados 09:00 a.m. a 12:00 m. y el lobby digital de lunes a sábados de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Les invitamos a visitar la renovada agencia BAC Comayagua Centro y ser parte de esta experiencia.