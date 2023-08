BAC e InterContinental presentan el Wine 2023

Tegucigalpa – Para todos los amantes del vino y para quienes desean conocer más acerca de este fantástico mundo, se llevó a cabo la conferencia de prensa InterContinental Wine Fair 2023 en alianza con BAC.

Con la presencia de Joel Muchnik -Gerente General de hotel InterContinental- Juan Rojas Gerente de Alimentos y Bebidas, acompañados de sus aliados comerciales: BAC, United Airlines, Auto Excell y BMW pudimos disfrutar de una tarde de vinos y bocadillos, conocer a todas las casas que participarán en esta experiencia única en Tegucigalpa y que tiene como objetivo entretener y hacer que converjan en un solo recinto todas las distribuidoras de vinos más importantes del país.

Wine Fair es un evento en donde los asistentes, por un precio único, podrán disfrutar de 10 copas de vino 1 por cada casa participante, un pasaporte de recuerdo que será sellado en cada viaje vinícola, una copa conmemorativa al evento y podrán participar en rifas de boletos de avión, certificados de regalo, premios lifestyle, entre otros.

El evento tendrá animación musical por tres talentos hondureños: Daniel Ochoa, Luis Bustillo y Dj Manu.

Wine Fair promete ser una noche única y mágica al estilo InterContinental, The Place To Be.

“En BAC, constantemente estamos creando y fortaleciendo alianzas estratégicas que nos permiten brindar a nuestros clientes la oportunidad de vivir momentos únicos. En esta ocasión nos unimos con el Hotel Real InterContinental de Tegucigalpa en la Wine Fair 2023, permitiendo a los amantes del vino disfrutar una velada que impactará todos sus sentidos. Al comprar entradas a este evento con tarjetas de BAC, por medio de la plataforma de descuentos mipromo, recibirás 10% de descuento exclusivo. Los invitamos a ser parte de esta experiencia y a continuar pendiente de nuestras próximas promociones”, Comentó, Valeria Ríos, vicepresidente de Mercadeo y Comunicación de BAC.

Puedes realizar la compra de tus entradas al Wine Fair 2023, con descuento en el siguiente link: https://www.mipromo.com/hn/deal/40572/hotel-real-intercontinental-tegucigalpa/wine-fair