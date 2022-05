Aún no es tiempo de dejar la mascarilla ni relajarse, recuerda epidemióloga

Tegucigalpa – Hasta que se alcance el 80 % de la población vacunada contra la COVID-19, sería recomendable dejar la mascarilla de forma progresiva, pero en las actuales circunstancias no es adecuado, recordó este viernes la epidemióloga Elsa Palau.

Si bien es cierto que los casos de COVID, y las muertes están bajando en el mundo y en Honduras, el coronavirus sigue y se quedará como una enfermedad endémica, por lo que deben continuar las medidas de bioseguridad, dijo la especialista.

“Hasta que no tengamos cerca del 80 % de la población vacunada con dos dosis no es recomendable quitar la mascarilla, en este momento andamos alrededor del 64 % de la población con una dosis y un poco más del 50 % con dos dosis, no hemos llegado a un porcentaje aceptable”, remarcó.

Es importante que no se relajen las medidas de bioseguridad especialmente el uso de la mascarilla particularmente en escuelas, colegios y oficinas que son espacios sin ventanas y con aire acondicionado.

De igual forma recomendó al gobierno continuar con las jornadas de vacunación constantes y la población atender el llamado.

El llamado especial a los mayores de 60 años con enfermedades de base a completar su esquema de vacunas, incluyendo la cuarta dosis o segundo refuerzo, puntualizó. LB