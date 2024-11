Asopodehu denuncia injerencia de ministra Álvarez al convocar a sociedad civil a asamblea

Tegucigalpa – La directora ejecutiva de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), Dina Meza acudió este jueves a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para verificar la razón por la que la Sala lo Constitucional retiene un amparo que ella interpuso desde enero de 2023 contra la asamblea de sociedad civil que eligió ilegalmente a concejales ante el Consejo Nacional de Protección y denunció que quieren repetir la acción injerencista.

“Tengo más de un año de estar pidiendo justicia en esta Sala y no se me ha hecho”, indicó al detallar que cada vez que llega a ese sitio la respuesta que tiene es que “el expediente está en trabajo” y no se lo muestran bajo ese argumento.

Meza denunció que dicha elección “se realizó en un consorcio entre la anterior ministra de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) Natalie Roque que se confabularon para violentar el espacio cívico”, lo que obligó a la defensora de derechos humanos a interponer el amparo.

“Interpuse este amparo porque la asamblea de Sociedad Civil que se realizó en noviembre de 2022, convocada por la ministra anterior, de SEDH, Natalie Roque, fue una convocatoria ilegítima e injerencista se llevó a cabo sin ser legítima, no se convocaron a todas las organizaciones de derechos humanos y este año se está haciendo lo mismo”.

Meza dijo que este año, la actual ministra de la SEDH, Angélica Álvarez, quien con una acción injerencista convoca a otra asamblea de Sociedad Civil para elegir otros concejales, “seguramente van hacer la misma trampa que hicieron en la asamblea anterior”.

“La impunidad promovió la repetición de hechos ilegales”, reclama la directora ejecutiva de Asopodehu al enfatizar que las ministras de derechos humanos no deben convocar a las asambleas, y hacerlo es injerencia.

“Ya lo señala la ley de protección, implica que quieren una sociedad civil que agache la cabeza, igual como lo hicieron los actuales concejales en el Consejo Nacional de Protección, que se llamaron al silencio de todas las arbitrariedades”, remarcó Meza.

La además comunicadora recordó que estos concejales salieron en una conferencia de prensa a atacar, porque denunció junto a Jorge Jímenez, de la organización Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH), por el reclamo que realizaron por el uso de vehículos blindados de los concejales sin pasar por el tamizaje del Mecanismo Nacional de Protección”.

Con estas acciones de parte de funcionarios del SEDH se están violencia los derechos de asociación, organización, al acceso a la justicia y convenios internacionales que ya señalan que debe haber independencia en el poder Judicial. VC