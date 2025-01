ASJ urge un plan estratégico eficiente ante deportaciones masivas

Tegucigalpa – Si retornan a hondureños con historial delictivo sin ninguna estrategia por parte del gobierno, “lo que va a provocar es mayor inseguridad, mayor desempleo, menores oportunidades y ese es un problema grave que se proyecta para este 2025″, advirtió el director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda.

Mientras en el primer día bajo el mandato del presidente Donald Trump, el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos), detuvo a 308 inmigrantes considerados «graves criminales», para ser deportados, en Honduras el gobierno no ha anunciado su plan de respuesta a las deportaciones masivas que se vienen.

En tal sentido, Castañeda enfatizó que es necesario que “el gobierno entienda que se necesitan planes estratégicos eficientes que puedan implementar en un corto plazo para que esta situación no impacte de manera severa en el país, porque la proyección no significa que esto no será nada fácil de digerir”, afirmó.

El profesional del derecho advirtió que las deportaciones masivas pueden tener un impacto grave en la sociedad hondureña, y en la economía. En tal sentido, abogó por que se encuentre una solución pertinente. VC