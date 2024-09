ASJ pide estrategias de gobernanza climática y castigar a responsables de daños al ambiente

1. En la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en los Emiratos Árabes Unidos a finales de noviembre y principios de diciembre de 2023, Honduras se comprometió, a través de la presidenta Xiomara Castro, a proteger los bosques y áreas protegidas, así como impulsar transformaciones económicas y ecológicas, generando esperanza no sólo en la población hondureña sino a nivel internacional.

2. A pesar de la evidencia de que la mayoría de los incendios son intencionales, la respuesta legal ha sido insuficiente, con apenas 52 sentencias condenatorias por delitos ambientales entre 2019 y 2024, según el Ministerio Público. Es imperativo potenciar las capacidades de investigación y acción judicial del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, para asegurar la aplicación de la ley contra aquellos que causan daños ambientales.

3. Es inaceptable que el presupuesto asignado a la Fundación Amigos de La Tigra (Amitigra) para el año 2023 haya sido de apenas 1.9 millones de lempiras. Esta suma irrisoria no solo minimiza la gravedad de la crisis ambiental, sino que también evidencia una preocupante falta de compromiso por parte del gobierno actual hacia la protección del medio ambiente. Tal asignación presupuestaria, claramente inadecuada, demuestra que la conservación de nuestros ecosistemas y la lucha contra los incendios forestales no son prioridades en la agenda política del país. Esta aparente desatención a un asunto de crucial importancia es una actitud que no podemos tolerar.

4. Frente a esta realidad, es claro que la gobernanza climática no se puede fortalecer únicamente con discursos o acciones emotivas. La situación demanda la creación urgente de políticas públicas coherentes y articuladas, con la participación activa de diversos sectores, para evitar la repetición de estos desastres ambientales año tras año.