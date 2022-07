Así como parece que no hay alcalde en la capital, tampoco ministro de Salud: Monserrat Arita

Tegucigalpa – “Así como parece que no hay alcalde en la capital, parece que no hay ministro de Salud. Me duele que Manuel Matheu en quien se depositó tanta esperanza, se comporte peor que la exministra (Alba Consuelo Flores) que por lo menos tiene excusa que no era médico, sino profesora”, dijo hoy Monserrat Arita, representante de la Coalición de Médicos en Acción.

La profesional de la medicina criticó fuertemente el accionar de las actuales autoridades de la Secretaría de Salud porque a su juicio no están haciendo las cosas como corresponden y en ese contexto considera que el sistema sanitario hondureño se está quedando en indefensión, bajo el liderazgo de Matheu quien se rasgaba las vestiduras diciendo que mejoraría la salud del país.

En ese sentido, añadió que la pandemia del COVID-19 está pasando por un repunte que ya es alarmante para la nación, que la situación está llegando a niveles preocupantes “nosotros lo advertimos cuando comenzaron a cerrar los centros de triajes y hoy vemos la realidad, un sistema saturado por los contagios del mortal padecimiento y la epidemia del dengue”.

Además recordó que sanatorios como el Instituto Nacional Cardiopulmonar (INCP) también conocido como Hospital del Tórax, en su momento se quedó sin alimentos para sus pacientes y eso no se estaba viendo antes, además se conoció que en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, se quedó sin medicamentos para sus pacientes.

Asimismo, la doctora Arita, dijo que lo único que le interesaba al actual ministro de Salud era llegar al cargo para satisfacer o complacer su ego y no para contribuir en las transformaciones que él mismo prometió “no es falta de comunicación lo que existe, tristemente diría que es falta de amor, de conciencia social y solidaridad para con el pueblo”.

Finalmente señaló que deshonestos no solo se puede llamar a las personas que roban dinero, sino también a quienes mienten, quienes se comprometen a hacer algo, pero en el fondo se sabe que solo los está utilizando. JP