Armas y drogas permitidas, en primera fila del contrabando

Tegucigalpa – Después de las drogas, son los cigarrillos, las bebidas alcohólicas y últimamente las armas, con una pérdida para el Estado en materia de recaudación por encima de los cuatro mil millones de lempiras anuales, los que más ingresan de contrabando a Honduras.

– El contrabando de cigarrillos representa el 43 % del consumo total de cigarrillos en el país centroamericano.

– El delito de contrabando es penado hasta con 12 años de cárcel en Honduras.

– Escuelas, hospitales y carreteras, lo que se podría construir con lo que se deja de percibir en impuestos por el contrabando, según industriales.

Así lo indicó a Proceso Digital el director de Aduanas Honduras, Fausto Cálix, quien refirió que de acuerdo a datos de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) el país pierde solo por el contrabando de cigarros y bebidas alcohólicas más de cuatro mil millones de lempiras anuales (158.4 millones de dólares).

Sin embargo, es de mayor preocupación por el impacto sanitario que este contrabando puede estar generando, dijo el funcionario.

Explicó que se desconocen los parámetros con los que son elaborados estos productos, por lo ineludiblemente tienen un impacto en la salud de los consumidores.

El director de Aduanas, Fausto Cálix.

En las últimas horas, la Policía Nacional actualizó información luego de finalizar la inspección de 12 contenedores en Puerto Cortés, provenientes de los Estados Unidos, desde el 25 de noviembre al 18 de diciembre del presente año se encontraron un total de 14 armas de fuego tipo fusil, 14 armas de fuego tipo pistola, 1,679 proyectiles de diferentes calibres, 55 cargadores de armas de fuego de distintos calibres, todas estas armas presumiblemente destinadas a actividades ilícitas, además se encontraron alrededor de tres libras de supuesta marihuana.

Es importante mencionar que hace unos días, casi 10 toneladas de cocaína fueron decomisadas en el Puerto Multimodal Caucedo, el más importante de República Dominicana, que salió de Guatemala y que pasó por Honduras, puso de nuevo en la palestra a Puerto Cortés.

Pese a las versiones de Aduanas asegurando que la embarcación ni siquiera tocó suelo hondureño, sólo instantes después la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), confirmó que el buque Scorpius permaneció durante 9 horas, 14 minutos y 45 segundos en Puerto Cortés.

[LEER] Carga récord de cocaína decomisada en Dominicana vuelve a disparar alarmas en Puerto Cortés

Decomiso de armas reportado esta semana en contenedores en aduanas de Honduras.

Contrabando

“Las mercancías por la que más se ejerce el contrabando en Honduras son el cigarrillo, las bebidas alcohólicas y todas las mercancías que vienen violentando el derecho a la propiedad intelectual, hablamos de ropa, zapatos, mochilas, lociones y cargadores de celular entre otros”, apuntó el director de Aduanas Honduras.

En el tema de cigarrillos sólo en mi administración se han decomisado más de 120 millones de unidades, agregó el funcionario.

Este 2024 ya suman 27 millones de unidades de cigarrillos decomisadas, agregó al tiempo que dijo que el contrabando no solo provoca daños en temas de recaudación sino también en la salud pública.

Lo anterior puede ser grave para la salud del pueblo hondureño más allá de la afectación a la recaudación de tributos.

Ya se han librado varios requerimientos fiscales por el delito de contrabando de mercancías así como el decomiso y destrucción de las mismas, apuntó.

Los cigarrillos, provenientes de China, es de los productos con mayor contrabando en Honduras.

Máquina de rayos X

Para contrarrestar este delito Honduras contará por primera vez en la aduana de Puerto Cortés con una máquina de rayos X, única en Centroamérica, anunció el funcionario.

El proceso de adjudicación ya está en marcha y se prevé que la misma esté funcionando a finales de 2025 y ya dando un resultado en tema de recaudación fiscal a inicios del 2026, detalló.

Según ese cronograma para la mitad del 2026 ya vamos a tener muchos más decomisos de mercancías que pretenden ingresar al territorio nacional de contrabando, aseguró Cálix.

Lo anterior será posible gracias a un préstamo de 50 millones de dólares de parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para diversos proyectos en todas las aduanas, dijo el funcionario.

Rolando Alvarenga.

Alto impacto

De su parte, el presidente de la Federación de las Cámaras de Comercio (Fedecámara), Rolando Alvarenga, dijo a Proceso Digital, que el contrabando tiene un alto impacto para el país, no solo para el fisco, sino también para el sector empresarial ya que compite de manera desleal con una industria que no paga impuestos y no cumple con estándares de producción.

El contrabando también provoca que muchos productos sean más caros, al final también es un impacto para el consumidor o comprador final, reflexionó.

Es por ello que el contrabando debe ser combatido tanto por la empresa privada como por las autoridades de Aduanas Honduras y los entes de seguridad. “Todos nos tenemos que enfocar y ayudar a que este delito se disminuya”, apostilló.

Principalmente se afecta al empresario formalizado y al que paga impuesto, dijo.

Enumeró que son los cigarrillos, las bebidas alcohólicas, mercadería y hasta productos comestibles los que más ingresan a Honduras de contrabando.

Temporada navideña

El presidente de Fedecámaras alertó que durante la actual temporada navideña es cuando más se incrementa el ingreso de productos de contrabando.

Explicó que todos estos productos buscan inundar los mercados hondureños, por lo que exhortó a combatir fehacientemente este delito.

Se trata de un comercio hormiga en el que se mueve cualquier cantidad de productos a través de las fronteras, y todos estos productos no pagan impuestos, acentuó.

Dijo que se trata de muchos contenedores que comienzan a ingresar incluso desde el mes de septiembre para estar disponibles en los mercados durante la temporada navideña.

Fernando García, de la ANDI.

Escuelas, hospitales y carreteras, lo que se podría construir

Solo con la recaudación que se deja de percibir por el contrabando de cigarrillos se podrían construir 600 aulas de escuelas, 12 centros de salud y 600 kilómetros de carretera, según datos de la Asociación Nacional de Industriales (Andi).

El presidente ejecutivo de la Andi, Fernando García, señaló que Honduras deja de percibir 600 millones de lempiras en recaudación de impuestos a causa del contrabando de cigarrillos.

Consideró que se trata de un problema serio para la ciudadanía y para el Estado por el tema de la salud y por el tema de recaudación.

Sólo con esa recaudación fiscal se podrían construir 600 aulas de escuelas, 12 centros de salud y 600 kilómetros de carretera, equiparó.

Legislación

De acuerdo a la legislación hondureña el delito de contrabando puede ser penado hasta con 12 años de cárcel.

Lo anterior dependerá del producto y la cantidad que se busque ingresar de manera irregular al suelo hondureño.

El contrabando, junto a la introducción ilegal, y marcas falsificadas forman parte del universo del comercio ilícito, una actividad criminal perseguida por las autoridades por los perjuicios económicos que le causan al Estado.

Las penas pueden ir en ascenso dependiendo de los montos que se presenten y el perjuicio que puede ocasionar al Estado, puede ir de 3 a 6 años, de 3 a 9 años o de 3 a 10 años, o de 6 a 12 años. RO