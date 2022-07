Aplicarán pruebas de antígeno para detectar COVID-19 en 12 centros sanitarios del Distrito Central

Tegucigalpa – Autoridades sanitarias informaron este lunes 12 establecimientos de Salud, estarán realizando tamizaje para la detección de COVID-19 con pruebas de antígeno en un horario de 8:00 AM a 12:00 del mediodía, lo anterior con el propósito de dar acceso a este servicio a la población que por alguna razón se le dificulta ir a los triajes disponibles.

Los Centros Integrales de Salud (CIS), Alonzo Suazo, Villa Adela, Los Pinos, Flor del Campo, Carrizal, El Pedregal, y Zambrano son los nuevos centros que se suman a dar este servicio a partir de la fecha, cabe mencionar que hace unas semanas se habilitaron los CIS de San Miguel, Las Crucitas, El Chile, Monterrey y el Manchen los cuales han estado realizando pruebas de antígeno, esto permitirá asegurar una detección temprana del virus para su control, vigilancia y tratamiento.”

Previo a dar este servicio, se capacitó al personal médico a nivel local sobre los lineamientos técnicos para la toma de muestra de antígeno, estos a su vez deben coordinar el espacio físico, vigilar el equipamiento e insumos para aplicar las pruebas. Además de el llenado de un reporte diario y digitación de datos, verificando el cumplimiento de los lineamientos asociados a la atención del paciente sospechoso y positivo por COVID-19.

En la semana epidemiológica número veintiocho se reportaron entre los tres triajes habilitados un total de 6,991 atenciones, siendo el Centro Cívico Gubernamental (CCG), el que reporta mayor número de personas sospechosas por COVID-19 con 2,224 el Mayangle con 2,007 y Universidad Católica de Honduras (UNICAH), con 2 mil 060 atenciones, estos brindan atención los siete días de la semana las veinticuatro horas del día.

Es importante mencionar que se continúa con la vacunación contra la COVID-19, a población a partir de los cinco años en los 64 Establecimientos de Salud, puntos fijos y brigadas comunitarias, al vacunarse con las dosis establecidas según su edad estará reduciendo el riesgo de gravedad, hospitalización o fallecimiento en caso de contagiarse por el coronavirus.

No se descuide con las medidas de bioseguridad, ya que la pandemia por COVID.19 no ha terminado, use de manera correcta la mascarilla, lávese las manos de manera constante, use el alcohol gel y no olvide guardar la distancia en lugares con aglomeración de personas. JP