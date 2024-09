Apagones en 2024 es un escenario repetido y continuarán, dice especialista en energía

Tegucigalpa – El tema de los apagones de energía eléctrica que se registran constantemente, no es un tema de lluvias como lo ha dicho el ministro de energía, sino de demanda y mala planificación expuso el especialista en energía Kevin Rodríguez.

El especialista en energía de la Asociación para una Sociedad Justa (ASJ), destacó que «se ha repetido la historia». Según Rodríguez, el plan de emergencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha fracasado, repitiendo el escenario del 2023, pero con la diferencia de que este año las autoridades no han aceptado la situación.

Los apagones continúan ocurriendo a diario, y según los registros, se producen principalmente entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, así como en horas pico del mediodía. Durante el mediodía, la demanda de energía alcanza un máximo de 1950 megavatios, lo que genera una presión significativa sobre el sistema.

Rodríguez subrayó la necesidad de que se publique un calendario de desconexiones para que la población esté informada y pueda prepararse adecuadamente.

En 2023, las pérdidas económicas por la energía no suministrada ascendieron a 7,700 millones de lempiras, y este año se anticipa que las pérdidas también serán millonarias.

«Las soluciones a los apagones no son inmediatas. Estos se mantendrán porque las temperaturas no bajan a pesar de las lluvias. Esto no es un tema de precipitaciones, sino de demanda energética», concluyó Rodríguez, al tiempo que enfatizó que los apagones continuarán si no se implementan medidas efectivas para gestionar la demanda y mejorar la infraestructura energética. LB