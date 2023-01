Ante fracaso del Partido Nacional y Libre, el Partido Liberal es la mejor opción para Honduras: Rosenthal

Tegucigalpa – Yani Rosenthal, excandidato presidencial presidente del Partido Liberal (PL), dijo que el Partido Nacional fracasó y por el mismo camino va Libertad y Refundación (Libre), actualmente en el poder, y ante esos contextos, cree que el liberalismo es la mejor opción para Honduras.

Rosenthal, dio una amplia entrevista a la cadena radial América Multimedios, donde habló de sus procesos judiciales ante Estados Unidos, la situación política de Honduras y sobre el escenario que enfrenta el expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico por la justicia estadounidense.

Considera que el expresidente Juan Orlando Hernández tiene un escenario complicado porque no visualiza fortaleza en su equipo de defensa “no son reconocidos, tiene muchos testigos en su contra y perder el apoyo de la comunidad judía representa debilidad para él, porque tienen mucha influencia en todos los niveles”.

Patrimonios

Explicó que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) es quien tiene una demanda contra los bienes de la familia Rosenthal y una solicitud de privación de dominio del Ministerio Público (MP), mientras sus hermanos tienen una demanda contra el Estado de Honduras y se encuentra en un arbitraje en Washington, Estados Unidos.

“Son mis hermanos, yo no soy socio de la empresa desde el 2015 cuando enfrenté el proceso judicial. He superado esos episodios, vivo bien, me gusta cómo me reciben los hondureños, no me siento rechazado, además camino por la calle tranquilo, ahora por las redes sociales siempre hay gente que me insulta y me dicen de todo”, refirió.

Considera que el Partido Liberal tiene una gran oportunidad para el futuro, porque el Partido Nacional quedó muy fraccionado en estos últimos dos periodos de gobierno y esta nueva administración liderada por Libre, a pesar del apoyo dado por el Partido Liberal, les ha costado arrancar, no están haciendo un buen trabajo.

“Solo tienen un año de gobierno, pero si hay muchos reclamos de la población, les hemos dado un año de espacio, creo que han sabido aprovechar, al final todos queremos que Honduras salga adelante, pero hay mucho traspiés, enredo, ahora el Partido Liberal es una alternativa al ver el fracaso de Libre y Partido Nacional, entonces si hacen las estrategias correctas, tenemos un gran potencial a futuro”, señaló.

Concluyó en que muchas cosas están mal, como la ejecución presupuestaria, hay quejas por el estado de las calles, ha retrocedido el control de la delincuencia, inflación es fuerte más de 10% aumenta el costo de la vida, hay muchas dificultades para conseguir empleo, la reacción a las últimas inundaciones ha sido muy lenta”.

Hasta los propios aliados de Libre están descontentos, tal es el caso del Partido Salvador de Honduras y los alcaldes, entonces el Partido Liberal puede plantearse como una tercera alternativa, tenemos la mejor ideología de todas, seguimos divididos, pero en realidad conocer el planteamiento muchos se darían cuenta que es lo que Honduras necesita. JP