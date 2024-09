ANEEAH suspende asambleas tras avances en pagos y nombramientos

Tegucigalpa- La Asociación Nacional de Enfermeras/os Auxiliares de Honduras (ANEEAH) , anunció la suspensión de las asambleas informativas que habían programado a nivel nacional, luego de lograr importantes avances en sus negociaciones con la Secretaría de Salud.

La fiscal de ANEEAH, Glenda Cruz, destacó la buena relación y la voluntad de la Secretaría para corregir las situaciones que llevaron a las enfermeras a convocar las asambleas.

«Han estado trabajando con voluntad, durante el día, la noche y los fines de semana, para mejorar la situación», señaló Cruz, refiriéndose a los atrasos en los pagos y la regularización de contratos. Según informó, desde la semana anterior se ha iniciado el pago correspondiente a los compañeros contratados, y se espera que aquellos que trabajan por planilla 121 y en la emergencia del dengue también continúen con sus labores sin interrupciones.

Una de las principales preocupaciones era que los trabajadores de la emergencia de dengue no habían firmado sus contratos, lo que generaba incertidumbre. Sin embargo, Cruz aclaró que, aunque no se haya formalizado su firma, esto no afectará su continuidad laboral ni su salario, ya que serán ingresados ​​a la plataforma oficial y se les estará llamando posteriormente para la presentación de sus documentos y firma.

Además, más de 400 enfermeras auxiliares ya han comenzado a recibir sus pagos y firmar en diversas regiones y hospitales del país. Cruz instó a los compañeros que aún esperan su nombramiento a estar atentos a las convocatorias del Servicio Civil para su evaluación.

En total, 800 enfermeras y enfermeros auxiliares serán beneficiadas con pagos y nombramientos, lo que ha permitido que ANEEAH suspenda las asambleas y continúe trabajando junto a las autoridades para garantizar el bienestar de sus agremiadas y sobre todo para la población que necesita a diario los servicios de salud. LB