ANEEAH pide a la Sesal reajuste salarial para más de ocho mil agremiados

Tegucigalpa-El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana, señaló este jueves que, como gremio, esperan el cumplimiento en base a ley sobre los nuevos salarios aprobados por el gobierno, donde además exigen el reajuste para más de ocho mil agremiados.

“Estamos pidiendo diferentes medidas para mejorar los salarios de las enfermeras auxiliares, esperamos que en los próximos días que la presidenta instruya y forme la mesa de diálogo para poder trabajar sobre las esperanzas de más de 7,500 enfermeras”, comentó.

Orellana detalló que la no aprobación del presupuesto no quiere decir que no pueden darnos nuestro reajuste salarial.

“Hacemos un llamado a los padres de la patria, trabajen, así como nosotros trabajamos por un sueldo bajo y ustedes lo hacen por uno alto, debemos avanzar como país”, apuntó. IR