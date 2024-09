ANEEAH denuncia incumplimiento de acuerdos y más de 500 enfermeras sin pago durante meses

Tegucigalpa- Sigue el incumplimiento de acuerdos y pagos para las enfermeras auxiliares, según lo detalló el presidente de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana.

Orellana, denunció el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en julio con la Secretaría de Salud, y sumado a ello hay más de 500 enfermeras auxiliares sin recibir su salario durante un período de tres a cinco meses.

«Nos tienen en calamidad doméstica», expresó Orellana, señalando que la falta de pago ha afectado gravemente la estabilidad de las enfermeras, quienes, a pesar de sus condiciones laborales precarias, continúan trabajando en la atención a la población.

Asimismo, responsabilizó a la Administración Nacional de Servicio Civil por detener los trámites de contratación de personal de salud, lo que ha empeorado la crisis en el sistema sanitario público.

«Servicio Civil ha emitido una disposición completamente incongruente con las necesidades del pueblo hondureño, alegando que no se pueden contratar nuevos recursos humanos para evitar gastos. Está bien que quiten viáticos, pero no que restrinjan el presupuesto para contratar enfermeras», criticó Orellana, advirtiendo que esta decisión condena al pueblo hondureño a no recibir atención médica adecuada.

Seguidamente, el líder gremial alertó que la falta de contratación de enfermeras auxiliares podría provocar el cierre de centros de salud. «Ya teníamos un déficit de 2,200 enfermeras auxiliares, y ahora con estos problemas estaríamos llegando a 2,700. Mientras la demanda en el sistema sanitario público crece, la oferta de recursos humanos disminuye», afirmó.

Orellana también denunció la falta de seguimiento por parte de la Secretaría de Salud, afirmando que no ha habido ninguna reunión desde el 15 de julio, a pesar de haber acordado encuentros quincenales para dar seguimiento a los compromisos asumidos. «Los problemas siguen creciendo, y terminan en asambleas informativas y otras acciones que luego critican, acusándonos de estar en contra del gobierno», señaló.

Finalmente, Josué Orellana, subrayó que «si nos quedamos callados, seríamos cómplices de lo que está pasando». Por ello, exigió que se cumplan los compromisos acordados y que Servicio Civil deje de obstaculizar la contratación de enfermeras, advirtiendo que, de lo contrario, se avecina una crisis en el sistema de salud del país.LB