ANEEAH crítica inoperancia administrativa en Salud

Tegucigalpa – “¿Qué puede esperar usted cuando le dicen que se han suspendido procedimientos porque no hay algodón”, cuestionó este martes el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana en reacción a las quejas por mal estado de quirófanos en el Hospital Escuela.

“No es aceptable que ni un solo quirófano esté en mal estado”, señaló al destacar la alta demanda de cirugías que hay a nivel nacional, especialmente en el principal centro asistencial del país.

En ese sentido, Orellana dijo que “nosotros estamos exigiendo a las autoridades que mandan en estos hospitales a hacer los mandados a algunos políticos, que los muevan de sus puestos, eso no sirve”, criticó al agregar que a muchos no los despiden, por los padrinos políticos que tienen.

Para el presidente de la asociación de enfermeras dijo las respuesta que la población requiere del gobierno no se tienen “simple y sencillamente porque tenemos nosotros inoperancia administrativa”.“Para de esta inoperancia la oculta la Sesal cuando no toma las decisiones correspondientes contra aquellos directores de regiones que no dan el ancho”, aseveró. VC