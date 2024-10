ANEEAH convoca a asambleas indefinidas, a partir del próximo viernes

Tegucigalpa- Es la historia de nunca acabar el incumplimiento de parte de la Secretaría de Salud, dijo el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras/os Auxiliares de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana, al tiempo que expresó su frustración tras una reunión de emergencia donde revisaron el acta firmada el 15 de julio, denunciando que los compromisos no se han cumplido.

«Es la historia de nunca acabar», afirmó Orellana, señalando que en su momento habían decidido no firmar más acuerdos porque la Secretaría de Salud no respetaba los compromisos. «Hoy revisamos el acta y nuevamente no se ha cumplido, sobre todo en el tema de pagos», agregó.

Orellana criticó fuertemente los modelos descentralizados del país, calificándolos de «abusivos y violatorios a los derechos de los trabajadores en Honduras». A pesar de ser una problemática denunciada desde hace tiempo, subrayó que sigue vigente y calificó la situación como «nefasta y dañina». Además, sostuvo que se vulnera lo que establece la Constitución de la República.

Entre los puntos que ANEEAH revisa, también se encuentra la modificación del puesto de enfermería por parte de la Secretaría de Salud y Servicio Civil. En respuesta a esta situación, Orellana anunció una convocatoria para asambleas informativas de manera indefinida en los 18 departamentos del país, programadas para este próximo viernes.

En cuanto al ajuste salarial que se anunció con bombos y platillos la SESAL, Orellana expresó que las enfermeras auxiliares continúan siendo discriminadas: «Son las que sustentan el sistema de salud en Honduras y siempre nos han visto de menos”, reclamó.LB