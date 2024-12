ANEEAH anuncia asambleas con abandono de áreas críticas a partir del próximo lunes

Tegucigalpa – La Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH) iniciará asambleas informativas en los 18 departamentos del país a partir del próximo lunes 09 de diciembre.

En esta ocasión también se abandonarán las áreas críticas, anunciaron los dirigentes de las 68 seccionales de la ANEEAH.

La razón es la falta de cumplimiento de varios acuerdos suscritos con el Gobierno hondureño a través de la Secretaría de Salud (Sesal).

Los dirigentes de la ANEEAH pidieron disculpas a la población ya que serán los principales afectados.

Sin embargo, acusaron que los responsables de esta situación son las autoridades de la Sesal.

Recalcaron que determinaron abandonar las áreas críticas, por lo que habrá un impacto directo a la salud pública.

No solo se trata de una exigencia en particular sino de una serie de acuerdos que han sido firmados, pero no han sido cumplidos, expusieron. (RO)