Ancelotti no reservará a los apercibidos de sanción «porque la ida es muy importante»

Madrid.– Vinícius Junior, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga encaran el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City apercibidos de sanción, con la amenaza de perderse la vuelta en el Etihad Stadium si son amonestados en el Santiago Bernabéu, lo que no condiciona la alineación que vaya a presentar Carlos Ancelotti.

«Que estén apercibidos no me hace pensar en no meter a nadie por la vuelta porque la ida es muy importante en nuestro estadio, tenemos que aprovechar la pequeña ventaja que tenemos», aseguró de forma tajante Ancelotti en rueda de prensa.

No condicionará la situación de ‘Vini’, Bellingham, Tchouaméni y Camavinga a ‘Carletto’ para confeccionar el equipo titular del Bernabéu, pero el técnico italiano es consciente de los riesgos que tomará con cuatro jugadores importantes en su columna vertebral, dos de ellos los grandes referentes ofensivos del Real Madrid.

Vinícius recibió tres amarillas seguidas en LaLiga, que provocaron su ausencia en el último partido del Real Madrid, y dos consecutivas en la eliminatoria de la ‘Champions’ de octavos ante el Leipzig. No frenar esta racha de cuatro encuentros siendo amonestado, impediría su presencia en el Etihad. El brasileño ha recibido cinco cartulinas en sus siete últimos encuentros con su club.

Mientras, Bellingham está apercibido por dos amonestaciones en la fase de grupos, frente al Nápoles en la sexta jornada y Unión Berlín en la sexta. Un total de diez jugadores madridistas han recibido amarillas en la presente Liga de Campeones y si no tienen que cumplir sanción en la vuelta de cuartos de final, ya pasarían limpios a semifinales si logran el pase. Por el City el central portugués Rúben Dias es el único apercibido.

«Para preparar un partido así hay otras cosas en las que pensar. Nosotros no pensamos en esto. Tenemos a cuatro jugadores apercibidos que si les sacan tarjeta no podrán jugar la vuelta pero lo haría otro. No es una preocupación para mañana», sentenció Ancelotti. EFE/ir