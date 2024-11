Ancelotti: «No estamos satisfechos porque se merecía ganar»

Madrid – Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, lanzó un mensaje de tranquilidad tras dejar escapar el triunfo en el derbi ante el Atlético de Madrid en la última acción de un partido que aseguró merecían ganar, ya centrado en «dar un golpe en la mesa» el próximo sábado ante el Girona.

«No estamos satisfechos porque se merecía ganar. Hemos tenido partidos que hemos ganado en el último minuto con remontadas y estábamos muy felices, así que el equipo tiene que estar tranquilo porque ha dado todo lo que tenía. Ha logrado un punto que es bueno, seguimos líderes con dos puntos de ventaja y tenemos una gran oportunidad el sábado. Salimos de este partido con confianza y tranquilidad», dijo en rueda de prensa.

«No tenemos que reprocharnos nada. Contento por el partido, somos líderes y tenemos otra oportunidad el próximo sábado de dar un golpe en la mesa. Tranquilidad porque el equipo está muy bien. Mi opinión es que jugamos muy bien al fútbol, me da confianza ver que tenemos bajas y todos dan el máximo. Estoy muy satisfecho», añadió.

No quiso opinar Ancelotti de los penaltis reclamados por su equipo al colegiado, pese a sus protestas durante el partido. «De penaltis no comento. Se ha tomado esa decisión, no sé las razones pero ha sido así y ahora no hay que volver atrás. Tenemos que mirar adelante».

Explicó ‘Carletto’ las molestias que impidieron jugar a Vinícius Junior y la duda que tuvo para elegir a última hora su sustituto. Primero optó por Joselu Mato y finalmente apostó por Brahim que comenzó el derbi sin calentar.

«Vinícius lo ha intentado, tenía una contractura en las cervicales que le molestaba. Ha calentado pero no estaba cómodo, entonces las dos opciones eran Joselu o Brahim. Hemos planteando el partido a nivel defensivo y Brahim nos permitía no cambiar el sistema defensivo. Después Joselu aportó como siempre», afirmó.

También fue baja Antonio Rüdiger, al que Ancelotti no forzó tras el fuerte golpe que sufrió el jueves en Getafe. «Lo hemos intentado pero seguía con molestias esta mañana. Ojalá se pueda recuperar para el próximo sábado», deseó.

En su análisis del derbi, resaltó Ancelotti las dificultades sufridas por la diferencia de altura ante las bajas de jugadores como Rüdiger, Èder Militao y David Alaba en defensa, más Aurélien Tchouaméni que no pudo ser solución de emergencia en el centro de la zaga.

«Han aprovechado muchos centros, lo primero era meter mucha presión a los laterales para evitar centros cómodos. A balón parado hemos jugado en zona bastante bien, han aportado mucho Valverde y Camavinga en este sentido. La pareja de centrales (Nacho-Carvajal) ha sido muy buena, no han concedido apenas una oportunidad a Griezmann y nada más. Creo que el partido se pudo ganar sin dudas», defendió.

Por último, no lamentó la decisión de no haber acudido al mercado por un central. «Ha sido un partido realmente especial porque caen dos jugadores que pueden jugar de central. La emergencia se ha acabado hoy porque el próximo partido tenemos a Rüdiger y también a Tchouaméni».

Y defendió el partido realizado por Andriy Lunin que se asienta de titular. «Lo ha hecho muy bien. Hizo un paradón a Griezmann y ha estado seguro en el juego aéreo. Ha ayudado al equipo a balón parado». (RO) / EFE