Ancelotti: «La Supercopa nos dio mucha confianza la pasada temporada»

Riad – El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, destacó la «confianza» que les dio el título de la Supercopa de España la pasada temporada, que acabó con otros dos, el de Liga y el de Liga de Campeones, y afirmó que para repetir han de mejorar el nivel mostrado en la derrota del pasado sábado ante el Villarreal (2-1).

«Los títulos son siempre importantes. La del año pasado nos dio mucha confianza para la temporada, ojalá pueda ser lo mismo en esta Supercopa. Tenemos que preparar bien el partido de mañana, mejor que el último que hemos jugado, para volver a casa con otro título», dijo el técnico italiano este martes, un día antes de jugar contra el Valencia la primera semifinal de la Supercopa de España.

«Tenemos que pelear por cada competición, no pensamos en ganar todos los títulos. Ahora tenemos uno cerca y haremos todo lo posible por intentar ganarlo. De momento, el objetivo es ganar la Supercopa», valoró.

«Era previsible el hecho de no estar a tope en este momento de la temporada. Teníamos buenas señales durante los entrenamientos y por eso me sorprendió el partido contra el Villarreal, donde el equipo mostró otra cara. Tenemos que volver a hacer las cosas bien. El aspecto defensivo no ha sido bueno y ahí tenemos que trabajar y mostrar que este equipo sabe defender muy bien. Esto es una base muy importante para nosotros porque delante tenemos la calidad necesaria», añadió.

«Yo no lo noto, pero puede ser que pase, que algunos estén afectados por lo que pasó en el Mundial; pero hay que esperar un poco. Estamos dolidos por el partido del Villarreal, pero tenemos que ver cómo reacciona el equipo y la Supercopa es un examen muy importante», subrayó.

Ancelotti incidió en el apartado defensivo de su equipo: «No es una cosa nueva. El bloque compacto y sólido nos ha dado muchos éxitos, estoy convencido de que lo vamos a hacer. El aspecto defensivo no es un problema de calidad, es de mentalidad y sacrificio».

«Si hablamos del aspecto físico, hace años que hemos parado de hacer una programación larga porque tenemos muchos partidos y poco tiempo de descanso. Este bajón no es programada porque hayamos cargado en el parón del Mundial, es porque no jugamos bien», declaró. AG