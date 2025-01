Ancelotti, de la final: “Es un partido que no es previsible, pero vamos a actuar muy bien”

Yeda (Arabia Saudí) – El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó este sábado que la final de la Supercopa contra el Barcelona es un partido que “no es previsible” y cuyo resultado “nadie lo puede predecir”, pero se mostró convencido de que su equipo “va a actuar bien no, muy bien”.

Ancelotti compareció en rueda de prensa en el estadio King Abdullah, donde este domingo se celebra la tercera final consecutiva de la Supercopa entre madridistas y culés.

“Llegamos bien, con mucha ilusión y con muchas ganas. Teniendo en cuenta las dificultades, pero prevalece la confianza que tenemos en las finales”, subrayó el técnico.

Remarcó que el de mañana, como cualquier otro Clásico, es un partido que “no es previsible” aunque se prepare a fondo desde el punto de vista de la estrategia, porque todos son “competidos y difíciles”.

“Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer para reducir el riesgo, pero el resultado nadie lo puede predecir, porque el resultado son muchas cosas. Lo que podemos controlar nosotros es la actuación del partido. Estoy convencido de que mañana vamos a actuar, no bien, muy bien, pero esto no determina al cien por cien el resultado”, analizó.

A su juicio, en un encuentro de estas características, “prevalece la calidad” respecto al equilibrio del equipo, así como “la jugada individual al juego colectivo.

“Hay un montón de calidad individual que prevalece sobre el juego colectivo, sobre todo, en la defensa. Si defiendes bien, hay más probabilidades de ganar (…) El Clásico siempre es un Clásico. Jugar la final contra el Barcelona es algo especial”, valoró Ancelotti.

El preparador italiano confirmó que cuenta con toda la plantilla, puesto que Jud Bellingham, Fede Valverde y Aurelien Tchouameni, que acabaron tocados ante el Mallorca en la semifinal, están recuperados, así como el croata Luka Modric, que fue baja por un proceso vírico.

El técnico reconoció que ha evaluado lo que pasó en el partido de liga de finales de octubre, cuando el Barcelona endosó al Madrid un 0-4 en el Bernabéu, en un partido en el que los delanteros blancos incurrieron en doce fueras de juego. “Es un aspecto que hemos mirado y que tenemos que contrarrestar. Hay que intentar repetir las cosas buenas y evitar los errores que cometimos en la segunda parte”, apuntó.

Ante el reto de ganar siete títulos en esta temporada, de los que llevan dos -Supercopa de Europa y Copa Intercontinental-, el preparador italiano señaló que la plantilla “no piensa en eso”, si bien confesó que el Mundial de Clubes que se jugará el próximo mes de julio por primera vez tiene visos de ser una competición “entretenida”.

Aunque el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, no ha concretado si Dani Olmo jugará o no de titular una vez resulta su inscripción, Ancelotti mantuvo su línea de no pronunciarse sobre el caso y se limitó a analizar al futbolista desde el plano deportivo.

En caso de que fuese un jugador relevante en el partido, el técnico dijo: “Sería porque no hemos sido capaz de meter el freno a un jugador que es muy fuerte. Es un gran jugador, que lo ha demostrado en todas las competiciones. Si va a jugar, tenemos que pensar cómo quitarle un poco la calidad que tiene con nuestra defensa”.

De no ganar la Supercopa, Ancelotti admitió que “no sería bueno”, pero rebajó la trascendencia, porque “la temporada sigue”, el equipo ha mejorado y va a seguir adelante.

No obstante, subrayó que es un torneo que «tiene valor» porque ha marcado una tendencia en los dos últimos años y que da mucha más motivación y dinámica para seguir bien en la temporada».

Recordó que en 2023, perdieron la final y esa temporada solo ganaron la Copa del Rey, mientras que el pasado año se hicieron con el trofeo, que precedió al que lograron en LaLiga y en la Liga de Campeones.

De Bellingham, elogió su rendimiento, con nueve goles en diez partidos: “Tiene una buena racha y una buena dinámica. Es un jugador que, en este momento, ha marcado la diferencia”. JS